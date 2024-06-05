葡萄牙友谊赛击败芬兰 意大利遭土耳其闷和

（里斯本综合电）葡萄牙在本地时间星期三（6月5日）凌晨备战欧洲足球锦标赛的友谊赛中，主场以4比2击败芬兰，替补上阵的“红魔”曼联（Man Utd）中场费尔南德斯（Fernandes）梅开二度，是球队取胜的最大功臣。

即将在6月19日凌晨迎来2024年欧锦赛首场比赛的葡萄牙此战没有队长“帅罗”克·罗纳尔多（C. Ronaldo）助阵，而主帅马丁内斯（Martinez）也并没有让许多主力首发。

尽管如此，葡萄牙在面对并未获得欧锦赛正赛资格的芬兰时，依然应付自如，后卫迪亚斯（Dias）在第17分钟头球破门，为球队首开纪录。中场若塔（Jota）则在上半场的伤停补时阶段通过一个罚球，再度为葡萄牙扩大领先优势。

下半场易边再战，葡萄牙换上了五名替补，而其中之一的费尔南德斯便在第55分钟远射破门，将比分改写为3比0。

葡萄牙一度3比0 被追至3比2

就在赛情看似一边倒时，替补上阵的芬兰前锋普基（Pukki）把握住葡萄牙防守松懈的机会，在第72和76分钟连下两城。不过费尔南德斯很快就再度稳定局面，在第84分钟近距离破门，写下4比2的最后比数。

葡萄牙将在欧锦赛首场战役前再踢两场友谊赛，他们会在星期天（9日）和12日分别对阵克罗地亚和爱尔兰。

另一方面，上届欧锦赛冠军意大利队则意外遭土耳其以0比0闷和。

这场赛事几乎没有太多高潮，但意大利主帅斯帕莱蒂（Spalletti）认为正是这种比赛，才能帮助球队作出正确的调整。

斯帕莱蒂说：“我们的表现并不出色，但我们尝试推前和进攻。这是典型的能帮助球队作出调整的比赛。我们将花一切所需的时间来为欧锦赛做出必要的决定。”

整场比赛最令人关注的一刻应该是土耳其球员卡巴克（Kabak）在上半场结束前与意大利前锋雷特吉（Retegui）相撞倒地后，被抬下球场。

这名效力于德甲球队霍芬海姆（Hoffenheim）的中场看似膝盖严重受伤，极有可能退出欧锦赛。

土耳其将在6月11日与波兰展开最后一场欧锦赛前友谊赛，意大利则会在10日的最后一场友谊赛中迎战波黑。