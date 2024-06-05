不敌日本组合 许永凯陈薇涵止步印尼羽球公开赛首圈

新加坡头号混双组合许永凯／陈薇涵星期三（6月5日）在印度尼西亚羽毛球公开赛（超级1000赛）首圈出局，他们0比2不敌世界第28的日本组合金子祐树／松友美佐纪。

世界第17的许永凯／陈薇涵在过去三次交手中以两胜一负稍微占上风。此役巡回赛第四次交手，金子祐树／松友美佐纪以21比19、22比20胜出。

与日本组合较量，我国组合一度领先，但陈薇涵首局一次回球时不慎扭到右脚，寻求治疗后继续比赛。许永凯坦言，自己也受陈薇涵伤势影响，因此表现不在最佳。

新加坡羽毛球总会技术总监马丁·安德鲁回复《联合早报》询问时说：“她（陈薇涵）向右跳落时着地不稳，伤到了右脚踝。她感到不舒服，但还能继续活动。我们接下来一两天需要观察她的恢复情况。”

我国男单骆建佑星期二（4日）出局，至此已没有新加坡代表在雅加达比赛。他们的下一场比赛是下星期二（11日）开打的澳洲公开赛（超级500赛）。许永凯／陈薇涵的首圈对手是马来西亚组合叶睿庆／萧紫萱，骆建佑的首圈对手是印度球员拉维。

韩日天才少女交手 安洗莹盛赞宫崎友花

上周在新加坡夺冠的安洗莹本周也转战印尼，她首圈迎战近来上升势头凶猛的日本17岁小将宫崎友花。

宫崎友花首局以22比20胜出，但来到决胜局体力不支，安洗莹最终以21比7、21比11完成逆转。

安洗莹赛后说：“她虽然很年轻，可是表现很棒，全场移动自如。她的打法和我非常不同，所以下次再交手时我必须好好准备策略。她很年轻，也很自信，我在她这个年龄时并没有这样自信。”

此外，当天遭爆冷的男单是世界第三的佐纳丹，身为东道主球员的他在男单首圈被马来西亚的梁峻豪以21比13、16比21、21比12击败。

印度女单前世界冠军辛杜也意外出局，她以15比21、21比15、14比21败给台湾的许玟琪。