世杯外围赛：新韩大战在即 雄狮后卫盼佳绩

东南亚足球队今年在挑战韩国方面成绩不俗，马来西亚在亚洲杯小组赛以及泰国在世界杯外围赛都与韩国踢成平手。我国后卫萨夫万被这两场比赛激励，盼届时在主场的助威下能有佳绩。

“雄狮”新加坡国家足球队和“太极虎”韩国队将在星期四（6月6日）进行世界杯亚洲区第二阶段的最后第二场外围赛，两队在星期三（5日）举行赛前记者会，我国后卫萨夫万（Safuwan Baharudin）盼届时能取得好成绩。

这场比赛在可容纳5万5000人的国家体育场举行，门票于5月2日发售后三个星期内售罄。雄狮主帅小仓勉和萨夫万出席记者会，后者对能够在大批球迷面前踢球感到非常期待。上一次雄狮在如此多主场观众前比赛，得追溯到2014年的东南亚足球锦标赛（铃木杯）。

萨夫万上一轮因累积黄卡未能出战，他说：“上次门票卖光是2014年，当时和马来西亚交手。这次是很久之后我们将迎来满座，希望能踢出我们的足球。”

这是小仓勉第二次带领雄狮在主场踢球，他们上仗在国家体育场和中国交手以2比2结束比赛，表现抢眼。拥有大批主场支持者的助威，小仓勉说球队会尽全力拿出好表现给国民看。

“每一场比赛，不仅仅是对阵韩国，我们都必须战斗，必须踢出我们的足球风采。这是最重要的。”

萨夫万：被邻国表现激励

目前世界第141的雄狮去年11月在韩国主场与世界第26的韩国交手时，时任主帅克林斯曼排出孙兴慜、黄喜灿和李刚仁的豪华攻击线，最终以5比0胜出。今年东南亚球队在挑战韩国方面有不俗成绩，像是马来西亚在亚洲杯小组赛以3比3逼平韩国，泰国在世界杯外围赛以1比1与韩国踢成平手。

记者会结束后，雄狮球队在场上展开训练。（李冠卫摄）

受到那两场比赛的激励，在马国踢职业联赛的萨夫万说：“我们有可能会取得一些成果。马来西亚做到了，泰国也做到了。这是一个很好的机会，我们可以在主场观众的支持下做到。

“看到邻国表现如此出色，对我来说是种激励，我想表现得更好。这凸显了他们的水平，我们知道我们和他们的差距并不大。”

对此如何效仿邻国的成绩，小仓勉说不要比较，因为新加坡与泰国、马来西亚的足球不同。

雄狮在小组赛以一分垫底无法晋级下一阶段，而韩国以10分排名第一，只要拿多一分就能出线。

韩国球星孙兴慜（右）在训练中笑声连连。（李冠卫摄）

许多旅欧的球员都随队前来狮城，像是“热刺”托特纳姆的孙兴慜、巴黎圣日耳曼（PSG）中场李刚仁以及狼队（Wolves）猛将黄喜灿等人。

与球队磨合时间短 金度勋：球员都很优秀

出任临时主帅的是曾执教我国球会狮城水手（Lion City Sailors）的金度勋，他星期三和美因茨（Mainz）中场李在成出席记者会。

李在成（左）和临时主帅金度勋在记者会上回答问题。（李冠卫摄）

这次的大名单中有多达七名新球员，对金度勋而言，他的其中一个难题就是要与球队磨合。

他说：“时间很短，我们尽量和球员沟通。我们有很好的排阵，也通过视频分享给球员。我们的球员能力很强，他们都很优秀，我相信他们会在短时间内了解一切的。”