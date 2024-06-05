内侧半月板撕裂 卫冕冠军乔科维奇法网退赛

随着这次退赛，37岁的“乔天王”将在法网后失去世界第一宝座，这也会是法网决赛首次没有乔科维奇、纳达尔、费德雷尔三大网球天王的身影。

（巴黎综合电）卫冕冠军乔科维奇（Djokovic）因膝盖伤势退出本届法国网球公开赛的复赛，意味着其复赛对手鲁德（Ruud）将直接晋级半决赛。此次退赛也意味着“乔天王”将于法网结束后失去世界第一的排名位置。

乔科维奇刚在星期一（6月3日）的16强赛上以3比2险胜阿根廷的塞伦多洛（Cerundolo），当时的乔天王就已经是在使用止痛药的情况下顽强奋战。

根据法网比赛方的消息，乔科维奇的磁共振成像结果显示这名37岁老将的内侧半月板撕裂，因此决定退赛。这也将是自2004年来，法网决赛首次没有乔科维奇、纳达尔（Nadal）、费德雷尔（Federer）这三大网球天王的身影。

辛纳将成为首名世界第一的意大利人

22岁的辛纳将成为首名排名世界第一的意大利人，同时也势如破竹地闯入法网四强。（法新社）

本将与乔科维奇在复赛交锋的鲁德则因此直接晋级半决赛，这名世界排名第七的挪威好手将在半决赛对阵德国的兹维列夫（Zverev）或澳大利亚的德米纳尔（de Minaur）。

随着这次退赛，今年成绩不佳的乔科维奇将在法网后让出世界第一的宝座，由意大利球员辛纳（Sinner）取代，这也将是首次有意大利人成为世界球王。

22岁的辛纳就即将登上世界球王宝座一事说： “首先，成为世界第一是每个球员的梦想。不过看到乔科维奇在这里退赛让大家都感到很失落，我希望他能早日康复。”

辛纳在星期二（4日）的法网八强中以6比2、6比4、7比6（7比3）横扫保加利亚的迪米特洛夫（Dimitrov），将在四强对阵自己的最大宿敌之一， 西班牙名将阿尔卡拉斯（Alcaraz）。

阿尔卡拉斯在星期三（5日）的八强赛中同样强势地直落三盘取胜，以6比3、7比6（7比3）、6比4击败去年的亚军西西帕斯（Tsitsipas ）。

西西帕斯对于这次失利表示心服口服，并称阿尔卡拉斯打得很好。

网球新星的焦点之战

目前21岁的阿尔卡拉斯与辛纳都是当今男子网坛中的年轻新星，两人这次的比赛备受瞩目。两人目前共交手八次，各胜四次。最后一次交手是在今年的印第安纳威尔斯公开赛，阿尔卡拉斯以2比1取胜。

阿尔卡拉斯对于和辛纳的交锋说： “你须要像跑马拉松一样不停地左右奔跑，他所做的一切都是那么到位。我觉得和辛纳交手是最难的，但同时我也最喜欢和他打。这对我来说将是一个极大的挑战，但我已经做好准备了。这是大家都想看到的比赛，我很肯定他会发挥出最佳水平，我也会。”