两球击败黑山表现不佳 比利时主帅会吸取教训

（布鲁塞尔路透电）比利时在星期三（6月5日）的热身赛上2比0击败黑山，不过表现无法令人信服，主帅特德斯科（Tedesco）称球队将从这场比赛吸取教训。

中场主力德布吕纳（De Bruyne）在这场个人国家队世纪战中为比利时拔下头筹，特罗萨尔德（Trossard）伤停补时阶段，在罚球点上为球队攻入第二个进球。

虽然这场热身赛的胜负不存悬念，然而比利时没有踢出应有水平。特德斯科说：“我今天学到了很多东西，也做出了很多改变，但是要在中场休息后保持同样的架构变得愈加困难。”

这场比赛也是德布吕纳一年多来首次代表比利时队出赛，这名球员因为腿腱受伤，有半个赛季无法为曼市（Man City）出赛，同时也缺勤国家队的比赛。

他说：“这是好长的一段时间，我很高兴归队。在比利时完成我国家队的第100场比赛很好。这是个好的开始，进球很有趣。上半场我们当之无愧地取得领先，不过下半场的情况变得艰难，这是因为换人。

“进入我们的比赛节奏，取得一些磨合很重要。我同时也需要作出一些调整，因为我和这支球队一起比赛的机会不多。比赛中有一些好的时段，当然一些时段可以更好，我们将在这个基础上继续进步。”

周六与卢森堡热身赛 前锋卢卡库将归队

在动身前往德国参加2024年欧锦赛之前，比利时将在星期六（8日）与卢森堡进行最后一场热身赛。前锋卢卡库（Lukaku）将在这场比赛归队。

特德斯科说：“下一场对卢森堡的比赛，卢卡库将会归队，并有一些比赛时间。我也会作出一些调整，到时候再看情况。无论如何，我都不会在半场的时候换下六名球员。”