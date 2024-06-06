凯尔特人前锋波尔津吉斯伤愈 NBA总决赛将战旧东家

（华盛顿综合电）波士顿凯尔特人（Boston Celtics）对垒达拉斯小牛（Dallas Mavericks）的NBA总决赛将在新加坡时间星期五（6月7日）上午开打，凯尔特人前锋波尔津吉斯（Porzingis）及时伤愈，可战旧东家。

这名身高2米18的拉脱维亚巨人本季为凯尔特人贡献了场均20.1分和7.2个篮板，但他却因为在4月29日对垒迈阿密热浪（Miami Heat）的NBA季后赛首轮第四场比赛中伤及小腿，缺席了10场比赛。

伤愈后的波尔津吉斯在受访时说：“对我而言，要来到这里是一条漫长的道路，但我感觉良好。不能在场上打球令我很痛苦，但明天我终于有机会了，我很兴奋。”

他还说： “但要直接打总决赛将会非常困难。我已尽了一切努力来准备比赛。我们再看看吧！”

谈到面对旧东家，波尔津吉斯说：“这会非常特别，我肯定会起鸡皮疙瘩。我不必想太多，只要出去好好打球就行。”

此前与小牛合作不理想

波尔津吉斯曾在2019年至2021年2月间效力达拉斯小牛，但不论是对球会还是球员来说，那一次的合作都不太理想。

波尔津吉斯解释道：“也不是全部都不好，只是整体来说，我觉得对双方都没有起到太大的作用。当时有传言指更衣室里发生了一些事，但从来都不是这样。我们只是没合作成功，然后继续各自往前走。”

小牛当家球星东契奇（Doncic）也说，不清楚为什么当时无法与波尔津吉斯擦出火花。他说：“我真的不知道为什么无法起到应有的效果，或许我们还很年轻吧！”

凯尔特人教练马祖拉（Mazzulla）认为，波尔津吉斯八个赛季里效力四家球会，从中吸取了很多宝贵经验。

他说：“他见识了很多，也经历了艰难时期，知道联赛的很多东西。”

凯尔特人和小牛分别以4比0和4比1打败印第安纳溜马（Indiana Pacers）和明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）后，晋级NBA总决赛。