姆巴佩一球两助攻 法国三球完胜卢森堡

（梅斯综合电）主力球星姆巴佩（Mbappe）贡献一进球两助攻，法国在星期三（6月5日）的国际足球友谊赛上以3比0轻取卢森堡。

在姆巴佩的创造下，前锋穆阿尼（Muani）在上半场结束前两分钟为法国队拔下头筹，建立1比0的半场优势。克劳斯（Clauss）在球赛第70分钟锦上添花，姆巴佩随后在第85分钟攻入比赛的最后进球。

法国主帅德尚：姆巴佩是叫人敬畏的领导者

姆巴佩这名刚离开法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG），加盟西甲冠军皇家马德里（Real Madrid）的法国球星在至今代表法国国家队的78场比赛中，已经参与了球队的其中80个进球。主帅德尚（Deschamps）称他为叫人敬畏的领袖。

他说：“自从他（姆巴佩）加入我们后，就一直是个叫人敬畏的领导者。

“他今天做得很好。过去几个星期，他的头脑和身体都不在比赛的状态，所以缺少了些活力，但他决定要赢得一切，这对他来说已经变得更好。整个星期，他都是个很好的榜样。”

对于世界杯亚军法国队而言，卢森堡并不是个强大的对手，这支世界排名第87的球队在2024年欧锦外围赛附加赛半决赛败给格鲁吉亚，错失首次登上大赛舞台的机会。

由于实力上的悬殊，法国队整场比赛掌控主动权，卢森堡只能加强防守与对手周旋。

法国21岁前锋巴克拉（Barcola）在第81分钟取代图拉姆（Thuram）上场，完成国家队首秀，并助攻姆巴佩的球队最后一个进球。

巴克拉说：“这是一种自豪，我真的很期待通过这场比赛展现我的能力。

“我很高兴，我送出了一次助攻，我们取得3比0的胜利。没有压力，这是一场友谊赛，（但）我付出了一切。”

踢完卢森堡的比赛后，法国队将在来临星期天与加拿大队进行最后一场热身赛，然后动身前往德国参加2024欧锦赛。

上届欧锦赛16强遭瑞士点球淘汰的法国与波兰、奥地利与荷兰同列D组，他们将于6月17日与奥地利进行首场小组赛。