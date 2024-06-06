终结阿丽娜大满贯连胜战绩 俄17岁小将米拉首闯四强

两名大满贯冠军球员伊莲娜和阿丽娜都在复赛遭爆冷，让排名较低的贾斯明和米拉会师四强，这是她们首次闯进大满贯四强之林。

（巴黎综合电）俄罗斯17岁天才少女米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）延续黑马之旅，她星期四（6月6日）在法国网球公开赛逆转赛会次号种子、白罗斯好手阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）晋级，成为27年来大满贯最年轻的四强球员。

26岁的阿丽娜今年初在澳洲公开赛完成二连霸，在红土赛季也表现不俗，在马德里公开赛和意大利公开赛都打入决赛，最终不敌的是“红土女王”伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）。

来到法网，阿丽娜首盘就申请医疗暂停，虽然后来在抢七中以7比6（7比5）艰难拿下，但状态更好的米拉在后两盘不给阿丽娜任何机会，以两个6比4完成翻盘。

世界第38的米拉是自瑞士名宿马丁娜·辛吉斯（Martina Hingis）以来，跻身四大赛的最年轻女将，马丁娜在1997年以16岁之龄同时打入法网和美国公开赛半决赛。

米拉在去年温布登锦标赛和今年的澳网打入第四轮后引起各界关注，她今年出战法网也一路挑落强敌。在战胜阿丽娜之前，她在第二轮打败同样来自白罗斯的名将维多利亚·阿扎伦卡（Victoria Azarenka）。

米拉（右）实现马德里公开赛的不敌之仇，在法网战胜阿丽娜。（路透社）

大满贯教练执教米拉

米拉的教练是西班牙名宿孔奇塔·马丁内斯（Conchita Martinez），后者曾执教获得两个大满贯的加尔比涅·穆古鲁扎（Garbine Muguruza）。

米拉说：“我总是按照自己的方式去打球。我们和我的教练（孔奇塔）一起制定了比赛计划，但之后我把所有事情都忘了。

“我在打比赛时，脑子里没有任何想法。也许我会说我的优势是只按照自己的方式打球，做自己想做的事情。”

落败的阿丽娜则说她的身体状况非常糟糕，她过去几天一直在与胃部不适作斗争，因此未能成为自2015年“黑珍珠”塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）后，首名在同一赛季赢得澳网和法网的女球员。

四号种子伊莲娜意外出局

阿丽娜和伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）是下半区的大种子，但两人都在复赛落马，无缘会师。打败伊莲娜的是意大利女将贾斯明·保利尼（Jasmine Paolini），她下一轮将与米拉争夺决赛资格。

伊莲娜此役状态极差，正手送出许多失误，让世界第15的贾斯明以6比2、4比6、6比4获得晋级资格。

意大利女将贾斯明晋级半决赛后兴奋庆祝。（法新社）

贾斯明说届时和米拉的比赛将是巨大的挑战，她说：“我在马德里和她打过，她真的很棒。她虽然非常年轻，但心理素质强大，防守和发球也很厉害。

“这会是一场艰难的比赛，我们已经进了半决赛，所以没有轻松的比赛。”

贾斯明和米拉一个多月前在马德里公开赛16强交手，当时米拉直落两盘获胜。