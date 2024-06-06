超跑女将娜塔莉完成12天1000公里挑战

穿越泰国、马来西亚，以及新加坡的超级妈妈娜塔莉结束为时12天的挑战，她不只获得“从泰国到新加坡1000公里的最快超级马拉松”的新加坡纪录，而且正等待“最快步行穿越马来半岛”的健力士世界纪录。

52岁的娜塔莉·达乌（Natalie Dau）这12天内跑遍泰国、马来西亚和新加坡的街道，她星期三（6月5日）终于完成了“1000公里计划”（Project 1000）。

娜塔莉的这项壮举创下“从泰国到新加坡1000公里的最快超级马拉松”的新加坡纪录，她目前正等待“最快步行穿越马来半岛”的健力士世界纪录。

本地永久居民娜塔莉星期四（6日）接受《联合早报》采访，谈到过程中最大的挑战时，她说：“在旅途中遇到了不少挑战。第一天我伤了髋部，还得了尿道感染，让我有些担心。而且，我和团队每晚只能休息几个小时。

“仅仅是在不熟悉的道路上跑步，身边还有汽车和其他重型车辆，本身就是一个挑战。”

在这12天里，娜塔莉每天花大约12个小时完成相当于两个马拉松（两个42.2公里）的路程，最终达到了1000公里的里程碑。

一开始受伤时，她感到有点担忧，但不想让很多人失望，所以“放弃”从来都不在她的选择里。

娜塔莉星期三（6月5日）完成挑战，兴奋地越过终点线。（Project 1000提供）

跑步行善 为全球慈善机构GRLS筹款

娜塔莉的旅程于5月25日在泰国合艾开始，这两周对她而言也是心理上的考验，但她很高兴最终能够完成挑战，也通过跑步做了善事——为全球慈善机构GRLS筹款。

GRLS致力于通过运动和锻炼来提高女性的心理健康，娜塔莉也希望能以此缩小跑鞋品牌亚瑟士（ASICS）的“让女士动心”（Move Her Mind） 研究中提到的性别运动差距。

亚瑟士也支持该计划，为娜塔莉赞助跑鞋和运动服。他们今年还公布了针对两性之间运动差距的研究结果，重申女性运动水平与其心理健康之间的相关性。

研究显示，女性在运动时的幸福感、精力和自信都会大大提高。

娜塔莉说：“完成挑战后，看到我的家人和朋友们聚在一起的感觉真的很棒。这个成就是属于大家的，我也对我的团队充满感激，他们抽出时间陪我一起走过这12天，一起克服这些挑战。亲人、团队、跑步社区，以及亚瑟士团队的支持对我产生了很大的影响，给了我坚持下去的精神力量。”

三巴旺集选区议员傅丽珊星期三也到现场祝贺娜塔莉完成挑战，她在社交媒体上分享道：“从娜塔莉身上可以学到很多，我们所有人也能实现自己的目标、追逐梦想，并在这个过程中做一些好事。”