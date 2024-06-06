吴秋玲刷新尘封27年女子5000米全国纪录

（新加坡讯）我国长跑女将吴秋玲星期三（6月5日）在慕尼黑举行的Münchner Abendsportfest比赛中表现出色，以17分33秒73打破保持27年的女子5000米全国纪录。

原纪录是伊冯娜·丹森（Yvonne Danson）在1997年缔造的17分35秒30。

这并不是吴秋玲第一次打破尘封多时的全国纪录，她2022年曾刷新保持近40年的1500米全国纪录。

对于缔造5000米全国新猷，31岁的吴秋玲接受《海峡时报》采访时说：“感觉如释重负，这样本赛季我可以慢慢打破自己的纪录，继续比赛，不用再背着打破（别人）纪录的期望。”

她还说：“我对这项成绩并不完全满意，虽然这是个全国纪录，但我未来还可以继续刷新。虽然我领先不到两秒，但这是个里程碑。”

第八个全国纪录

这是吴秋玲创下的第八个全国纪录，除了两个接力项目，她在个人项目如五公里（公路）、10公里（公路）、1500米、2400米和3000米都是全国最佳。

在过去的几个月里，吴秋玲有几次非常接近打破全国纪录，她5月份在5000米跑出了17分36秒83的成绩，4月份以不到三秒错过打破伊冯娜保持的1万米全国纪录（36分27秒39）。

在放弃竞技体育之前，吴秋玲想完全释放她在田径的潜力。对于之前几次错过打破纪录，她说：“某个时刻我曾想过，这真的不适合我吗？还是我原本可以打破它？尽管我在训练中表现出色，但从训练到比赛的转化须要信任自己的身体。我觉得，我缺乏的是相信自己的身体，掌控自己的心态，以及比赛前的准备过程。”

吴秋玲在东南亚运动会为新加坡进账过多枚奖牌，她2022年在河内东运会获得一银二铜，在2023年柬埔寨东运会则收获两枚铜牌，目前她在苏黎世大学攻读体育与人权的博士学位。