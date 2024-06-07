太极虎7比0力擒雄狮 昂首晋级世界杯外围赛第三圈

雄狮在去年11月客场0比5惨败给韩国队后，星期四主场摆阵，再惨吞七个光蛋。韩国队则凭借这场酣畅淋漓的大胜，晋级世界杯外围赛第三圈。

“太极虎”韩国队在星期四（6月6日）于新加坡国家体育场举行的世界杯亚洲区外围赛，上演了7比0的进球飨宴，让球迷大饱眼福的同时，也不禁为“雄狮”新加坡国家足球队惨遭蹂躏感到悲哀。

雄狮队去年11月在前帅西谷隆之的带领下，已在客场惨吞韩国队五个光蛋。

新日籍主帅小仓勉在上任后的首场比赛率领雄狮队主场以2比2踢和中国队，表现令人激赏，大家自然对小仓勉的第二场主场赛抱有更大期待。

在星期三（5日）举行的赛前记者会上，这名前日本国家足球队助教和雄狮后卫萨夫万都表示，会尽全力回馈球迷，岂料他们取得的成绩竟比在韩国作战时更差。

尽管前四场小组赛只取得一和三负仅积一分，排名C组最后，让雄狮队已基本无缘晋级下一圈，但韩国“欧巴”们的魅力，还是让本仗的门票于5月2日发售后的短短三个星期内售罄，雄狮队也迎来了他们10年来最多主场观众的比赛。

雄狮队上一次在爆满的新加坡国家体育场作赛，是在2014年的东南亚足球锦标赛（铃木杯）上，那是一场新马大战。

本仗门票于5月2日发售后的短短三个星期内售罄，雄狮队迎来了他们10年来最多主场观众的比赛。（李冠卫摄）

其实，雄狮本仗开局不俗，但一次防守失误却让效力于法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）的韩国前锋李刚仁乘虚而入，首开纪录。

第20分钟，雄狮队以为对手越位，防守端全员愣在原地，让韩国球员周敏圭轻松破门，扩大领先优势。

雄狮队在上半场创造了一些进球机会，可惜未能把握。

雄狮下半场全面瓦解

下半场易边再战，太极虎全面爆发，让雄狮队很快遭遇了噩梦般的四分钟。“全民偶像”孙兴慜第53分钟从左路突破后，于禁区边缘劲射破门，让全场沸腾。

不到一分钟后，李刚仁再度撕开雄狮队的防线，而孙兴慜也在两分钟梅开二度，将比分改写为5比0。

尽管如此，太极虎却不肯罢休，20岁小将裴峻浩替补上场仅九分钟，就攻入了他的国家队处子秀。第82分钟，效力于英超球队狼队（Wolves）的前锋黄喜灿也替补建功，为韩国队锦上添花，将比分定格在7比0。

韩国队此前以三胜一和积10分在C组领跑，本仗只需一分就能晋级，因此随着他们本仗取得一场酣畅淋漓的7比0大胜，排名第二的中国队则在另一场比赛中遭泰国以1比1踢和，太极虎不仅取得了出线权，也锁定了C组盟主。

孙兴慜：雄狮表现其实没那么差

尽管本仗的最后成绩是7比0，但获选为比赛最佳球员的孙兴慜却在赛后记者会上表示，新加坡的表现其实没有比分所反映出来的差。

他说：“或许每个人会说新加坡踢得很差，但事实并非如此。他们表现出了斗志，只是我们更懂得把握进球机会。”

小仓勉则认为，球队是因为丢球后紧张而开始瓦解。