伊加与贾斯明两盘淘汰对手 会师法网决赛

意大利球员贾斯明直落两盘淘汰俄罗斯少女米拉，职业生涯首次打入大满贯决赛，将挑战世界首号球员波兰的伊加。

（巴黎综合电）四次大满贯赛冠军波兰的伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）与意大利球员贾斯明·保利尼（Jasmine Paolini）先后在法国网球公开赛半决赛淘汰对手，闯入决赛。

前两届法网冠军，23岁的世界首号伊加将在决赛寻求三连冠，她在半决赛以6比2、6比4淘汰第三号种子美国的可可·高芙（Coco Gauff）。贾斯明则以6比3、6比1轻取17岁的俄罗斯小将米拉·安德列娃（Mirra Andreeva），职业生涯首次闯入大满贯赛决赛。

贾斯明：从未想过能打入大满贯决赛

贾斯明透露，打入大满贯决赛可能是所有人的儿时梦想，但她却不敢想太远。

她说：“当我开始打网球时，我纯粹是在享受，并没有太多的梦想。当我开始像专业网球员训练时，我的梦想是成为职业球员，但是我从来没有梦想成为世界第一，大满贯赛冠军，从来都没有这么大的梦想。我想那或许不是很积极，因为有梦想是很重要的，我开始有梦想，不过是一步一步来，没有想太远。”

对于贾斯明来说，一些球员从小立志成为大满贯赛冠军，成为世界首号球员是不可思议的。

她说：“我看到诺瓦克（乔科维奇，Djokovic）的访谈说，他从小就要成为世界第一，成为温布登冠军，对我来说是很叫人意外的。我看了这些访谈，孩童时就有这么伟大的梦想，是不可思议的。你知道，在我小时候，我没有这样的梦想。辛纳（Sinner）在15岁的时候就说梦想成为世界第一，对我是很不一样的。我从来没有梦想能进入大满贯决赛，而我现在就在这里。”

对于生平第一场大满贯决赛，贾斯明表示，将满怀信心迎接伊加的挑战。

她说：“踏上球场时坚信自己能赢，看待比赛就会截然不同。在网球赛场，当你没有自信就会变得复杂，因为这是个心理运动。”

对于决赛对手伊加，贾斯明充满敬意。“伊加是个不可思议的球员。这么年轻就取得了这么多的成就，拿了这么多大满贯冠军。我对她充满敬意，我的目标是在星期六（决赛）踏上球场时尽情享受比赛，享受这美好时刻。”

伊加：得部署战略迎战贾斯明

曾经三次夺得法网冠军，并且在2022年与2023年完成连冠的伊加，将在这场决赛寻求三连冠，并夺下职业生涯的第四座法网冠军。伊加也是2020年的法网冠军。

伊加在法网赛场上几乎战无不胜，在这个场地进行的36场比赛，她取得了34胜2负的战绩。

伊加在法网赛场上几乎战无不胜，她在半决赛淘汰劲敌美国的可可，晋级决赛。（路透社）

伊加与贾斯明过去两次在赛场上相遇，波兰球员取得了全胜，最后一次是在2022年的美国公开赛，不过现在贾斯明的状态显然比过去任何时候都好。

对于来临的决赛，伊加说：“我需要在战术上做些准备，并看看她现在的水平，因为她这个赛季的状态是过去以来最强的，她一定是改变了一些东西。”