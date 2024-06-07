巴雷拉因伤错过友谊赛 仍入选意大利欧锦赛大名单

（路透电）意大利主帅斯帕莱蒂（Spalletti）星期四（6月6日）公布欧锦赛最后26人大名单，中场巴雷拉（Barella）即使因伤错过日前对垒土耳其的友谊赛，仍然入选国家队。

上届欧锦赛冠军意大利队星期二（4日）意外遭到土耳其以0比0闷和，被视为斯帕莱蒂阵容核心的巴雷拉因为肌肉轻微拉伤没有上场，但这名国际米兰（Inter Milan）球星最终仍入选意大利国家队名单。

随着斯卡尔维尼（Scalvini）和阿切尔比（Acerbi）这两名后卫因伤退出本届在德国举行的欧锦赛，被征召入队的尤文图斯（Juventus）后卫加蒂（Gatti）最终也获选入队。

尽管拉齐奥（Lazio）门将普罗维德尔（Provedel）没有进入意大利阵容，但因为那波利（Napoli）门将梅雷特（Meret）体能状态还未明朗化，因此前者还会继续备战以防万一。

另外两名落选的是都灵（Torino）中场里奇（Ricci）和博洛尼亚（Bologna）前锋奥尔索里尼（Orsolini）。尽管奥尔索里尼在对垒土耳其的友谊赛首发上阵，但表现没有获得斯帕莱蒂的青睐，反观他的博洛尼亚队友卡拉菲奥里（Calafiori）在同场比赛以候补身份第一次代表国家队上场，最终被选进国家队，成为防守阵容一分子。

意大利星期天（9日）将在最后一场友谊赛对垒波黑，然后出发到德国开启卫冕战。他们和西班牙、克罗地亚、阿尔巴尼亚同处于B组。