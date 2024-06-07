落选名单泄露 英格兰足总提前公布欧锦赛阵容

（伦敦综合电）因为名单外泄，英格兰足总被迫提前公布2024年欧锦赛的最后26人名单。

英格兰队原定于英国时间星期五（6月7日）与冰岛进行欧锦赛前的最后一场热身赛，之后才公布名单，不料英国媒体之前就爆料托特纳姆（Tottenham）中场麦迪逊（Maddison）落选，随后更爆出格雷利什（Grealish）、马圭尔（Maguire）、琼斯（Jones）、特拉福德（Trafford）、布兰夫韦特（Branthwaite）与昆萨（Quansah）都不在名单上，导致英格兰足总提前在星期四（6日）公布名单。

在最后名单揭晓后，主帅索思盖特（Southgate）希望球员将所有精神都放在备战来临的欧锦赛上。

他说：“我不想让球员等到星期五。我认为这将会一团糟，真的。等待最后确认，不论是对落选还是入选的球员来说，都是不公平的。当我们命名33人名单时，我们知道会有个好的集训营，然后会有几天困难而又充满焦虑的等待。今晚我们将它结束，明天大家就有更清晰的思绪面对挑战。”

索思盖特最后名单似乎头重脚轻

少了马圭尔与格雷利什这两名主力，索思盖特的最后名单似乎头重脚轻，前线有贝灵厄姆（Bellingham）、哈里·凯恩（Harry Kane）、福登（Foden）与萨卡（Saka）这些才华横溢的球员，后防线相对显得稚嫩，缺乏经验。

对于球队的最后阵容，索思盖特表示，他对前线与中场感到兴奋，后防线则受制于伤病。

他说：“那一晚（3比0胜波黑）我们有很多经验丰富的前锋球员没有首发，还是进了很多球。从进攻的角度来说，这是至关重要的。中场方面，我们在训练时能快速将球推进，这让我兴奋。”

至于后防，索思盖特强调，有63场国际赛经验的马圭尔落选，纯粹是伤病考量。

他说：“决定让马圭尔落选，是因为他的体能状态，以及他的伤情恢复。没有其他原因，他在我们的中卫位置上还是最强的。”