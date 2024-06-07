因争议性判决泪洒球场 可可：网球应采用视像技术

（巴黎综合电）美国女将可可·高芙（Coco Gauff）星期四（6月6日）在法国网球公开赛，败给世界首号伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）的半决赛中因争议性判决与裁判激烈争执，她过后呼吁网球赛采用影像回播，减低争议性判决的可能性。

赛会第三号种子的可可在这场比赛中2比6、4比6，不敌寻求法网三连冠的伊加，在第二盘关键的第四局中，边线裁判原本判定伊加的发球出界，但主裁判推翻这个判决，并因为可可回球出界而将比分判给伊加。

可可抗议并指出，边线裁判的出界判决在她回球之前喊出，但裁判无动于衷，导致观众席上嘘声四起。可可向裁判说：“他们喝倒彩是因为你错了。这已经是第二次发生了。这是大满贯半决赛。把比赛规则搞清楚。”

可可和裁判一轮交锋后落泪，情绪明显受影响，尽管她在那一局仍然取得破发，但她赛后对记者说，网球应该做出改变，这样就不会在不使用任何技术的情况下由一个人做出这样的决定。

这名美网冠军说：“在其他运动中，通常有多名裁判在做决定。我绝对认为，现在我们没有（影像重播）几乎是荒谬的。我绝对认为，作为一项运动，我们必须进化，我们也拥有技术。他们在电视上播放，所以我不明白为什么球员看不到。”

郑钦文因争议判罚泪洒赛场

郑钦文（左）在日前对阵俄罗斯选手叶林娜的32强赛中，因为与主裁就几个落点判罚产生争议而泪洒球场。（法新社）

中国球员郑钦文也在日前对阵俄罗斯选手叶林娜·阿瓦涅相（Elina Avanesyan）的32强赛中，在领先一盘的情况下，因为与主裁就几个落点判罚产生争议而泪洒球场。她过后明显深受情绪影响，最终6比3、3比6和6比7落败。