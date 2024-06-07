波尔津吉斯伤愈复出表现亮眼 凯尔特人决赛开门红

波尔津吉斯因小腿负伤缺席了10场比赛，而且是首次站上NBA决赛舞台，但这名替补出场的拉脱维亚球星却依然在上场的21分钟里砍下20分、六篮板，以及三次盖帽，成为凯尔特人取胜的关键。

（波士顿路透电）波士顿凯尔特人（Boston Celtics）凭借伤愈复出的前锋波尔津吉斯（Porzingis）的出色表现，在星期五（6月7日）的美国职业篮球联赛（NBA）总决赛中，在主场以107比89击败达拉斯小牛（Dallas Mavericks），取得开门红。

尽管在4月29日对垒迈阿密热浪（Miami Heat）的NBA季后赛首轮第四场比赛中伤及小腿缺席了10场比赛，首次站上NBA决赛舞台的波尔津吉斯却毫不生疏，替补出场的他在上场的21分钟里13投八中，砍下20分、六篮板、以及三次盖帽。

这名身高2米18的拉脱维亚球星赛后称，信心是拿出好表现的关键。他说： “就算没有比赛，我也能很快地找到感觉。无论是季后赛还是常规赛，我都能处理的很好。就是这样，对自己有自信，无论是第一回合也好或者是决赛都一样，有信心地全力以赴，为球队做出贡献。”

凯尔特人凭借波尔津吉斯在比赛前期的爆发，在第二节末便建立了29分的领先优势。不过，小牛在当家球星东契奇（Doncic）的带领下，在第三节打出了一波22比9的得分高潮，缩小比分差距。凯尔特人随后站稳阵脚，再度将比分拉开，最后在第四节一路领先，直至比赛结束。

尽管在这场总决赛第一轮赛事中表现不佳，小牛教练基德（Kidd）依然认为有不少值得总结的东西。他说：“第三和第四节的比赛展现出了很多良好并值得总结的表现。我们在第三节取得了良好的开头，可惜无法乘胜追击扳回比分。”

欧文表现不佳被狂嘘

小牛队本战最高得分者是东契奇，砍下了30分和10篮板。球队的另一名得分核心欧文（Irving）却表现不佳，这名一度是凯尔特人当家球星的后卫本战仅有12分进账，主场球迷也不断对他发出嘘声。

欧文赛后称，来到老东家的主场已经做好了被嘘的心理准备。

他说：“我本以为嘘声会更大，也已经准备好了在第二回合也会这样。观众想影响我以及队友们的状态。”

凯尔特人方面，除了波尔津吉斯之外，另外两名球星布朗（Brown）和塔图姆（Tatum）也表现不俗，前者砍下了全队最高的22分，后者则拿出了16分和11篮板的两双表现。

这场决赛开门红对凯尔特人而言似曾相识，在2022年决赛时，他们同样在对阵金州勇士（Golden State Warriors）时拿下首回合胜利，但最后却以4比2败北。因此，身为球队核心人物的塔图姆这次希望不会重蹈覆辙。

塔图姆说：“能赢下第一回合当然很好，但我们也知道，两年前曾赢了决赛第一回合，最后的结果却不好。所以我们的路还很长。”

这场NBA总决赛的第二回合赛事将在6月10日打响，依然由凯尔特人在主场迎战小牛。