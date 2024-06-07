巴勒斯坦踢和黎巴嫩 首闯世界杯亚洲区外围赛第三圈

（香港综合电）巴勒斯坦在星期五（6月7日）的世界杯亚洲区外围赛小组赛中，以0比0踢和黎巴嫩，这意味着这个饱受战火蹂躏的国家将首次踢入世界杯亚洲区外围赛第三圈。

虽然目前加沙地区正在经历战乱，但巴勒斯坦男子足球队却依然创造了历史，历史上首次晋级至世界杯亚洲区外围赛第三阶段的淘汰赛。

巴勒斯坦在本场比赛中，只要与黎巴嫩踢合就能晋级，虽然他们在整场比赛中共吃到了七张黄牌，但依然完成任务晋级第三圈，同时也连续第四次获得参加2027年亚洲杯正赛的资格。

由主帅达博（Daboub）带领的巴勒斯坦将在6月11日的最后一场小组赛事，对阵澳大利亚。

澳洲2比0击败孟加拉 小组赛保持不败

澳洲则是在星期四（6月6日）的另一场小组赛事中，凭借胡斯蒂奇（Hrustic）和延吉（Yengi）的进球以2比0击败孟加拉，成功在小组赛保持不败。

澳洲目前在小组保持五战全胜，且还全部零封对手。尽管此战依然强势取胜，澳洲主帅阿诺德（Arnold）却对此战役所在的孟加拉主场表达强烈不满，称自己时刻都在担心球员是否会受伤。

阿诺德：这个球场很危险

阿诺德说：“这个球场太糟了，难以令人接受。我们经常提到球员的待遇，但却让他们在这种很容易受伤的球场踢球。说实话，刚才看到五到六个孟加拉球员抽筋或小腿和大腿拉伤时我并不惊讶，因为这个场地太差了，很危险。”

除了阿诺德，进球的延吉也对场地表达了不满。

他说：“草太长了，积水和泥也很多，地面真的很软。当两队在抢球时很容易滑倒而无意地铲到对方，大家也看到了几次这样的事情。这样的球场太危险了。”