孙兴慜：韩国国足不应着急找新主帅 合适人选更重要

（新加坡法新电）韩国足球头号球星孙兴慜呼吁国家足球领导人不用着急寻找新主帅，他认为要找到合适的人选更为重要。

韩国今年初因在亚洲杯半决赛不敌约旦出局而解雇了德国籍主帅克林斯曼（Klinsmann），而球队自此便先后由两名临时主帅领军。

目前率领韩国的金度勋刚带领球队以7比0大胜新加坡，而在该赛事中梅开二度的“热刺”托特纳姆（Tottenham）球星孙兴慜则在赛后采访时提到了对球队新主帅的看法。

他说：“就算要多花一点时间也没关系，我觉得能找到适合我们风格的教练更重要。大家都不容易，不过我们也在尽力去适应，想办法在相对乐观的氛围中踢球。”

克林斯曼抨击：请韩国教练更容易

克林斯曼仅上任一年就被解雇，而他也曾在下课后公开在采访中抨击韩国足球总会。

克林斯曼说：“在韩国文化中，总要有人承担责任，而他们让我们这些教练负责。我曾尝试做出很多调整，但如果他们要我完全适应他们的风格，那为什么还要请外国教练呢？如果他们要以韩国式的风格去做事情，那直接请一个本地教练不就容易多了。”

曾有报道称韩国足球总会想聘请美国籍主帅马什（Marsch），但他却已经成为了加拿大的主帅。除此之外，也有传言称伊拉克的西班牙籍主帅卡萨斯（Casas）、土耳其籍老帅居内什（Gunes）以及沙特的法国籍主帅雷纳德（Renard）皆是韩国足球总会的主帅人选。

韩国队将在6月11日在主场迎战中国，而金度勋将再次以临时主帅身份领军出战。