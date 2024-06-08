欧锦赛A组四队都有出线希望 德国主场争取重返巅峰

欧洲足球锦标赛本地时间6月15日凌晨将在德国拉开帷幕。《联合早报》即日起一连六天刊文盘点六个小组的24支参赛球队，今日登场的是东道主德国所在的A组。

欧锦赛A组四队实力平均，东道主德国在经历了过去几届大赛和去年的失望表现后能否反弹？其他三队也都不是陪跑分子，本组的出线队伍难以预料。

A组由德国、苏格兰、匈牙利和瑞士组成，表面上看世界杯和欧锦赛常客德国和瑞士晋级的希望较高，但苏格兰和匈牙利的实力也不容小觑，这组可说是“人人有机会，个个没把握”，连德国也并非稳操胜券。

“日耳曼战车”战绩欠稳 主场作战仍有隐忧

在2014年拿下世界杯冠军的德国，近年来在国际大赛中成绩下滑明显。他们在上届欧锦赛止步16强，近两届世界杯也都在小组赛就出局，令人大跌眼镜。

由于他们是本届东道主，不必经过外围赛的考验，因此过去一年多来都只是通过友谊赛练兵。他们的成绩也不出色，从去年至今的友谊赛中，只取得六胜三平六败的成绩，和昔日风光相距甚远。他们的世界排名也已经下滑至第16位。

不过，德国在今年的四场友谊赛找回感觉，先在3月以2比0及2比1力挫劲旅法国和荷兰，本周则与乌克兰互交白卷，接着在落后的情况下2比1险胜希腊，尽管还有不少进步空间，但比起去年好了许多。

主帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）虽然去年因成绩不佳面对质疑，但他在今年4月还是和德国足总续约，将至少带队到2026年世界杯。

德国中场克罗斯（右）将在欧锦赛后退役。（路透社）

纳格尔斯曼早前也说服在2021年就从国家队退役的34岁中场大将克罗斯（Kroos）回归。后者在回归的首两场对垒法国和荷兰的友谊赛中都有助攻，帮助球队取胜，对稳定军心非常有帮助。克罗斯将在欧锦赛结束后挂靴，他势必将帮助德国尽可能接连突围，在主场打出漂亮一仗。

德国队阵容结合老中青三代，和克罗斯一样有2014年世界杯夺冠经历的38岁门将诺伊尔（Neuer）、34岁前锋穆勒（Muller）仍在阵中。大器晚成的31岁前锋菲尔克鲁格（Fuellkrug）、异军突起的27岁前锋温达夫（Undav）、同样是21岁的维尔茨（Wirtz）和穆西亚拉（Musiala）等人都准备大放光彩。

“钟表国”瑞士 大赛常客争再创佳绩

瑞士前锋阿姆杜尼（右）此前在外围赛攻入六球，是外围赛同组四队中进球最多的球员。（路透社）

大赛常客瑞士在上届欧锦赛勇闯八强，创造队史最佳成绩。不过他们在这届外围赛发挥一般，在最后四场比赛取得三平一败不胜，主要通过前六场四胜两平的不败成绩奠定晋级基础，拿下I组第二。

这段时间的成绩不佳也让主帅雅金（Yakin）面临下课的压力，但他得到瑞士足总的支持继续领军。

瑞士阵容中依旧有不少大家熟悉的面孔，队长扎卡（Xhaka）和副队长沙奇里（Shaqiri）已经为球队上阵超过120场。雅金在访问中说：“他们是两名非常好的球员，是我们球队多年来最重要的球员，我对他们的评价特别高，他们这次可以帮助我们很多。”

扎卡（左）和维尔茨是莱沃库森队友，来到欧锦赛将变成场上对手。（路透社）

球队在后防线上有曼市（Manchester City）后卫阿坎吉（Akanji），头号门将则是经验丰富、效力国际米兰（Inter Milan）的索默（Sommer）。他们的前锋尽管名气不太响，但全队在外围赛期间进攻能力不弱，10场攻入22球，在所有球队中并列第四。

过去三届世界杯和两届欧锦赛，瑞士都能从小组出线。和德国一样，球队在今年备战状态比去年的外围赛来得好，至今在友谊赛取得两胜一平。

“马扎尔人”匈牙利 有机会成为黑马

匈牙利近年来进步明显，有能力让任何球队头疼。（法新社）

匈牙利在上届欧锦赛和欧洲国家联赛都陷入死亡之组，但他们的整体表现超乎人们的预料，这届比赛有能力成为黑马。

他们在上届欧锦赛尽管两平一败出局，但表现顽强。接着在欧洲国家联赛，他们更力压德国和英格兰排名小组第二，令人惊叹。

在这两项赛事都和他们同组的德国已经领教过他们的实力，德国在最近三次碰头中都没能战胜匈牙利，取得两平一败，因此这次两队再同组，如果德国遭遇困难，也不必太意外。

匈牙利主帅罗西（Rossi）在5月中就确定了参赛的26人大名单，比其他球队选定初选名单之前还来得早。他们也有多名球员目前或曾在德国踢球，也是有利之处。

在6月5日的友谊赛被爱尔兰2比1绝杀之前，他们已经保持了14场比赛不败，是这个小组的球队中状态最好的。他们也在欧锦赛外围赛以五胜三平的不败表现拿下小组第一。

匈牙利上世纪中是足球强队之一，曾两次夺得世界杯亚军，也两次闯入欧锦赛半决赛。不过球队过后逐渐走下坡，过去几年才重回人们视野，这次将争取在前两届止步小组赛后从小组突围。

“高地勇士”苏格兰 争取首次出线

麦克托米奈本赛季在苏格兰国家队及在曼联脚风奇顺，为球队进球添利器。（路透社）

苏格兰上届通过附加赛拿到欧锦赛资格，自1996年以后再度参赛，不过他们表现不佳，以一平两败排在小组最后出局。

但他们本届拿到资格的过程更精彩，在小组赛开局以一波五连胜压倒西班牙占据榜首，过后尽管战绩下滑，但最终仍以A组第二的身份晋级。

缺少星味的苏格兰是这个小组中世界排名最低的球队，但这组整体实力平均，因此他们首次从小组出线并非不可能。效力于利物浦（Liverpool）的苏格兰队长罗伯逊（Robertson）说：“我们很高兴能再次参赛，上届比赛中的大部分球员也将参加这届比赛……希望我们从上届比赛中学到了东西。”

除了罗伯逊，在苏格兰阵中大家较为熟悉的是曼联（Manchester United）中场麦克托米奈（McTominay）。

这名后腰过去一年多来屡次在关键时刻挺身而出，进球感爆棚。他在外围赛为球队攻入七球，本赛季也为曼联攻入10球，令曼联主帅滕哈格（ten Hag）在赛季末让他改踢前锋，成为亮点。他和阿斯顿维拉悍将麦金（McGinn）领衔的中场将是球队能否在稳住防守，同时也争取进球的关键。