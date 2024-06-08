欧锦赛A组球星介绍：维尔茨和索博斯莱

维尔茨（Wirtz，德国）

莱沃库森（Leverkusen）本赛季在德甲一骑绝尘，除了主帅阿隆索（Alonso）的执教能力让人眼前一亮外，进攻型中场维尔茨在各项赛事收获18个进球和20个助攻的表现也是夺冠关键。

维尔茨在莱沃库森德甲第29轮5比0大胜不来梅（Werder Bremen）的比赛中下半场替补上阵，上演帽子戏法，帮助球队锁定联赛冠军。

这名德国未来的希望，本季三次拿下德甲月度最佳球员，最后也当选赛季最佳球员。根据《转会市场》估算，他的身价已经来到1亿3000万欧元（约1亿8900万新元）。

他在场上无论传球、盘带还是射门都技术精湛，去年10月对弗赖堡（Freiburg）戏耍对手后卫的进球更被德国体育节目《Sportschau》的观众评为2023年年度进球。本届欧锦赛除了他的表现令人期待，他和莱沃库森队友扎卡所率领的瑞士交锋，也成为看点。

索博斯莱（Szoboszlai，匈牙利）

索博斯莱年纪轻轻，已经是匈牙利队的队长。（路透社）

索博斯莱本赛季从德国莱比锡（Leipzig）加盟英超“红军”利物浦（Liverpool）后，因伤病影响发挥并不尽人意，更被批在红军输给埃弗顿（Everton），导致球队丢冠的关键战中表现差劲。不过，这名匈牙利队长毫无疑问仍然是国家队大腿。

今年23岁的他18岁就迎来国家队首秀。他在去年10月的最后一场外围赛和今年3月的两场友谊赛三场进了四球，发挥还是不俗。

根据瑞士CIES足球观察在5月底发布的球员转会价值报告，索博斯莱排名全球第22，价值1亿零800万欧元，是利物浦全队最高的。

他本赛季加盟红军后身穿红军传奇队长杰勒德（Gerrard）的八号球衣，自己的手臂纹身也是杰勒德的一句名言，有“新杰勒德”称号，也和杰勒德一样有远射功夫。不过整体而言，他在红军的首个赛季不太达标，且看他是否能在欧锦赛改进表现，带领匈牙利成为黑马。