阿尔卡拉斯与兹维列夫会师法网男单决赛

（巴黎路透电）西班牙新星阿尔卡拉斯星期五（6月7日）在法国网球公开赛半决赛，3比2力压意大利好手辛纳（Sinner），将和德国网将兹维列夫（Zverev）会师决赛。兹维列夫在另一场半决赛中，以3比1逆转挪威的鲁德（Ruud）获胜。

第三种子阿尔卡拉斯在开赛初期表现漂浮，但澳大利亚公开赛冠军辛纳之后手部抽筋，前者把握机会展开拉锯战，最终以2比6、6比3、3比6、6比4、6比3战胜对手，整场比赛耗时超过四小时。

这是21岁的阿尔卡拉斯首次亮相法网决赛。他之前已经夺得温布登锦标赛和美国公开赛冠军，现在更成为于草地、硬地、红土三种场地上都闯入大满贯决赛的最年轻男子球员，势必竭尽所能效仿几名同胞，赢得法网锦标。

他赛后受访时说：“我对这项赛事有着特殊的情感，因为我记得自己在放学后会跑回家打开电视，观看法网比赛。当然，拉法·纳达尔（Nadal）主宰了这项赛事十四五年，这令人难以置信。我想把我的名字写在赢得这项赛事的西班牙球员名单上…… 费雷罗（Ferrero）、莫亚（Moya）、科斯塔（Costa），都是这项运动的传奇人物。

“如果我想成为世界上最好的球员之一，就必须在每一种场地都表现出色，就像罗杰（费德雷尔，Federer）、诺瓦克（乔科维奇，Djokovic）、拉法、穆雷（Murray）一样。最好的球员在每一种场地上都取得了成功。”

兹维列夫连续四次晋级法网半决赛后，这回终于成功打入决赛。（路透社）

四号种子兹维列夫则在另一场半决赛中，以2比6、6比2、6比4、6比2击退鲁德。他连续四次晋级法网半决赛后，终于取得突破，成为继1996年的施蒂希（Stich）之后，于公开赛时代第二名进入法网冠军争夺战的德国男球员。