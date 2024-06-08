欧锦赛前最后一场友谊赛不敌冰岛 三狮主帅吁球员切忌自满

（伦敦综合电）“三狮军团”英格兰星期五（6月7日）在他们的欧锦赛前最后一场友谊赛中，主场以0比1败给冰岛，主帅索思盖特（Southgate）呼吁球员们不能自满，不要以为单靠天赋就能赢得锦标。

尽管冰岛目前世界排名第72，三狮军团则高居第四，但冰岛在2016年欧锦赛16强赛曾将英格兰淘汰出局，至今还历历在目，没想到英军本仗竟重蹈覆辙。

冰岛因在3月份的附加赛决赛中不敌乌克兰，而无缘参加即将在德国展开的2024年欧锦赛正赛，但他们本仗却凭借翼锋托尔斯坦森（Thorsteinsson）在第12分钟攻入的全场唯一进球，再把三狮军团踩在脚下。

英军试图力挽狂澜，但无力回天，在温布里球场观赛的英格兰球迷毫不留情地向他们喝倒彩。

索思盖特：本场输球或是好事

索思盖特赛后表示，球迷的反应是合理的，并认为这场比赛对于英格兰来说，可能因祸得福。他说：“我们有一些非常好的机会，而这些机会一般能转化为进球，这可能会给比赛带来不同的局面，但这也可能掩盖了今晚一些明显的缺陷。从我的角度来看，我从这场比赛中学到了很多东西。”

当被问及这是否会影响他在欧锦赛上的一些计划，他说：“不会有大变化”，但警告球员们一定不能自满，不要以为单靠天赋就能拿下奖杯。

“足球不是这样的。你必须在比赛的各个方面都表现出色，才能赢得这个级别的任何比赛。”

英格兰在近四场友谊赛中取得一胜一和两负的战绩。除了败给冰岛之外，他们也在3月份0比1败给巴西。他们在欧锦赛的首个对手是塞尔维亚。

格罗斯在第89分钟为德国队攻入制胜球。（路透社）

欧锦赛东道主德国 友谊赛2比1逆转胜希腊

本届欧锦赛东道主德国则在他们的最后一场友谊赛中，主场以2比1逆转战胜希腊。

希腊球员马苏拉斯（Masouras）在第33分钟先声夺人，德国前锋哈弗茨（Havertz）在第56分钟扳平比分，格罗斯（Gross）则在第89分钟为德国攻入制胜球。

德国近四场友谊赛的成绩为三胜一负，他们将在14日的欧锦序幕战上对垒苏格兰。