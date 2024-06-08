新加坡保龄球公开赛 我国白欣仪林惠莹包办女子公开组冠亚军

为期两周的第54届新加坡保龄球国际公开赛星期六（6月8日）结束，我国球员白欣仪和林惠莹包办女子公开组的冠亚军，小将林俊也在男子公开组获得亚军。

根据比赛规则，在高手赛次轮后排名前四的选手将进入晋级赛（Stepladder）。晋级赛先由第四和第三名选手交锋，胜者挑战第二名，以此类推，最后决出冠军。

林惠莹（32岁）和白欣仪（20岁）分别以第一名和第三名的身份进入晋级赛。

白欣仪晋级赛连过三关夺冠

在晋级赛中从复赛打起的白欣仪一路过关斩将，先以204比189打败马来西亚老将西蒂，之后再于半决赛以252比182力挫另一名马来西亚选手诺拉，与师姐林惠莹会师决赛。

由于林惠莹是头号种子，而白欣仪在决赛中以222比201逆转击败了她，因此双方必须再战一回合，第二回合获胜的一方才是冠军。在次回合中，林惠莹长时间处于领先位置，但白欣仪在最后阶段打出三个全倒，最终以172比159抢走冠军。

这名2022年世青赛女单冠军在接受《联合早报》访问时说：“我很开心，因为这是我的第一个公开赛冠军，尤其是在主场。

“从资格赛开始就非常困难，所以我今天是抱着开放的心态来比赛的。我很高兴拿到了第一个官方满分（300瓶分，出现在高手赛次圈第七局）。至于晋级赛，我只想着过关，与林惠莹会师决赛。我觉得我们在决赛中都付出了所有。”

林俊夺男子公开组亚军

男子公开组方面，随着来自芬兰的头号种子凯克在晋级赛决赛中以248比180大胜林俊，直接封王，我国小将只能屈居亚军。

19岁的我国球员林俊在男子公开组晋级决赛上不敌芬兰好手凯克，屈居亚军。（海峡时报）

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉赶在晋级赛决赛开赛前，来到现场观战。

本届赛事共吸引了来自17个国家和地区的832名选手参赛，其中本地选手就有多达718人，但新加坡保龄球国家队中的四名资深女将陈诗桦与陈诗静姐妹、黄琳芷和梁惠芬，都因为在美国参加PWBA（职业女子保龄球）巡回赛而没有参加新加坡公开赛。

不过，陈诗桦频频从美国传来佳音，此前她分别在BowlTV经典赛、纳什维尔经典赛和音乐城经典赛中获得金、银、铜牌各一枚，而队友梁惠芬则在BowlTV经典赛中败给了她，获得亚军。