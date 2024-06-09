欧锦赛B组西意克三强死磕 阿尔巴尼亚只能陪跑？

由西班牙、意大利和克罗地亚组成的B组，无疑是本届欧锦赛的“死亡之组”，但有趣的是，他们都是以外围赛小组第二名的身份晋级正赛，反观阿尔巴尼亚是唯一以盟主身份出线的球队，因此本组说不定会有惊喜。

本届欧锦赛B组由西班牙、意大利、克罗地亚和阿尔巴尼亚组成。西班牙和意大利都是传统的足球强国，克罗地亚则曾三次挤进世界杯三甲，因此这一组无疑是本届欧锦赛的“死亡之组”。

虽说阿尔巴尼亚乍看之下，与西意克三队不在同一级别，但他们在外围赛的表现极其亮眼，或有望成为本组的“搅局者”。

“斗牛士”西班牙 优秀青年军面临大考

随着本季跟随阿根廷球星梅西（Messi）加盟美国职业足球大联盟球队迈阿密国际（Inter Miami）的中场布斯克茨（Busquets）和后卫阿尔巴（Alba），分别在2022年世界杯和2022-23赛季的欧洲国家联赛后退役，西班牙可说是正式告别了协助他们在2012年、上一次夺得欧锦赛冠军的“黄金一代”。

目前效力西甲球队体育马德里（Atletico Madrid）的前锋莫拉塔（Morata，31岁）是现西班牙国家队最资深的球员，一共为“斗牛士”出场过71次，本届欧锦赛将以队长身份带领一批青年军征战。

2008年至2012年是西班牙国家足球队历来最高光时期，他们连续赢得两次欧锦赛和一次世界杯，至今仍是欧锦赛史上唯一成功卫冕的球队。

不过，他们之后却陷入低潮，2014年世界杯耻辱性止步小组赛，2016年欧锦赛和近两届世界杯都在16强被淘汰，而在这段期间，他们一共换了四名主帅，其中恩里克（Enrique）一人就执教了两次。但这名现巴黎圣日耳曼（PSG）主帅却在球队于上届世界杯表现不佳后引咎辞职，21岁以下队教练德拉富恩特（de la Fuente）随即接替他的职务，结果竟带领一批青年军夺得去年的欧洲国家联赛冠军。那是斗牛士11年来首次夺冠，本届欧锦赛可说是检验这批西班牙青年军成色的更大型考场。

16岁的巴塞罗那小将亚马尔是西班牙欧锦赛阵容中最年轻的球员。（路透社）

巴塞罗那小将亚马尔（Yamal）是德拉富恩特本次召入的最年轻球员。他虽然只有16岁，但近两个赛季在巴塞的表现却让人留下深刻印象。去年9月首次被召入西班牙国家队的他，甚至已有两个国际赛入球，来临欧锦赛的表现绝对值得期待。

意大利是上届欧锦赛冠军，却无缘两年前的世界杯正赛。（路透社）

“蓝衫军”意大利盼再造惊喜

同为传统劲旅的“蓝衫军”意大利，近年来的状态更是大起大落，在2012年欧锦赛决赛不敌西班牙屈居亚军后，2014年世界杯止步小组赛，2016年欧锦赛稍稍反弹挤进八强，但2018年世界杯却遭遇60年来首次无缘正赛的奇耻大辱。

然而，当全世界的人都不再看好他们的时候，他们却又在前帅曼奇尼（Mancini）的带领下于上届欧锦赛封王，只是两年后连续第二次被挡在世界杯正赛门外，令人大跌眼镜。

本届欧锦赛，他们的处境与上届欧锦赛前一致，但不同的是，他们当时在外围赛取了全胜，并在正赛决赛中凭点球力压英格兰夺冠，但本届欧锦外围赛再遇英格兰队，他们却惨遭对方“双杀”，甚至被北马其顿和乌克兰踢和，结果被列为第四档球队，被分到与西班牙和克罗地亚同组。

斯帕莱蒂能否带领意大利重现辉煌，令人关注。（路透社）

随着曼奇尼在去年8月决定跳槽到沙特阿拉伯国家队，斯帕莱蒂（Spalletti）成为“蓝衫军”的新主帅。

这名65岁的本土教练曾三次当选意甲年度最佳主帅，并在2022-23赛季协助那波利（Napoli）在阔别33年后重夺联赛锦标。

为了重整球队，斯帕莱蒂在本届欧锦赛舍弃了不少意大利在上届欧锦赛的夺冠功臣，并为球队注入不少新血，但他召入此前因赌球被禁赛七个月的尤文图斯（Juventus）中场法焦利（Fagioli），引起不少争议。

在欧锦外围赛表现欠佳后，意大利在星期三（6月5日）的友谊赛也遭土耳其闷和，看来这支堕落冠军要再造惊喜，并不容易。

但考虑到四支战绩最佳的小组第三名球队也能晋级，意大利应该还是有很大的希望能进入淘汰赛。

克罗地亚近年来在世界杯表现出色，但欧锦赛的最佳成绩却只是进入八强。（路透社）

“格子军”克罗地亚 黄金一代的绝唱

自克罗地亚于1991年独立以来，这个人口不到400万的国家的足球队不断予人惊喜，1996年首次以独立国身份参加大赛，就闯入欧锦赛八强，两年后再于世界杯夺得季军。

2018年世界杯，他们更以黑马姿态杀入决赛，最终只输给法国。由于他们在上届欧锦赛止步16强，加上莫德里奇（Modric）和佩里西奇（Perisic）这些主力都已逐渐老迈，因此许多人都不看好他们能在上届世界杯再有作为。但他们再次排除万难，挤进四强，在败给最终冠军阿根廷后，于第三名次赛力压摩洛哥，第二次获得世界杯季军。

本以为当时已37岁的“队魂”莫德里奇将在世界杯后退役，没想到他却坚持到现在，但一般相信，来临欧锦赛将会是这名即将在9月庆祝39岁生日的“常青树”的最后一场大赛。

事实上，这极有可能是克罗地亚“黄金一代”的绝唱，因为除了最年长的莫德里奇之外，前国际米兰（Inter Milan）球星佩里西奇和副队长维达（Vida）也都已至少35岁。

话虽如此，但格子军仍有不少优秀的年轻球员，所以上赛季还是顺利闯进欧国联赛决赛，只是最终不敌西班牙，再与冠军失之交臂。两队在本届欧锦赛再次狭路相逢，克罗地亚必剑指复仇。

只参加过一次欧锦赛的阿尔巴尼亚，本届以外围赛小组头名的身份晋级正赛。（路透社）

“老鹰”阿尔巴尼亚 能否成为搅局者？

阿尔巴尼亚从未参加过世界杯，2016年欧锦赛是他们第一次，也是唯一一次亮相国际大赛。

他们当时在小组赛取得一胜二负，无法凭四支战绩最佳小组第三名球队的身份晋级淘汰赛。

上届欧锦赛，他们则未能晋级正赛，但在本届欧锦外围赛，他们却表现抢眼，凭主场击败捷克与波兰这两支大赛常客，最终力压波兰与捷克携手出线，令不少人大感意外。

不得不提的是，他们还是以小组盟主的身份锁定正赛资格。虽说他们在正赛被分到与西班牙、意大利和克罗地亚同组，被普遍视为倒霉，但事实上，他们是四队当中，唯一在外围赛小组排名第一的球队，说不定能成为这个死亡之组的“搅局者”。

阿尔巴尼亚主帅西尔维尼奥（Sylvinho）认为，球队的优势不在于个人能力，而是整个团队的能力，并形容“老鹰”是一支“很有心、有灵魂和奉献精神”的球队。