欧锦赛B组球星介绍：罗德里和莫德里奇

罗德里（Rodri，西班牙）

16岁的巴塞天才小将亚马尔或许是现西班牙国家足球队内最耀眼的新星，但曼市中场罗德里才是斗牛士在本届欧锦赛最可靠的存在。

现年27岁的罗德里自2019年加盟曼市以来，实力可说是得到了充分的发挥，是球队能实现史无前例英超四连冠的大功臣之一。

他的中场技术全面且稳定，传球能力出众，是当今足坛攻守转换最快的中场之一。更难能可贵的是，他总能在关键时刻进球，在上季的欧冠决赛攻入全场唯一进球，助曼市夺得队史首座欧冠冠军。本季英超最后一轮，他又攻入锁定胜局的进球。在国家队，罗德里同样展现出大将风范，在助斗牛士首夺欧国联赛冠军的同时，也获选为赛会最佳球员。

更“牛”的是，他此前以连续74场不败（不包括进入点球战的比赛），创下了球会赛最长的不败纪录。虽说曼市在这段期间输了一些比赛，但罗德里并不在其中，也就是说，只要他在，曼市就从未输过，而这个了不起的纪录直到上个月25日的足总杯决赛后才终止。

莫德里奇是克罗地亚的“队魂”与“不老传说”，为国家队出战过五届世界杯，并协助皇马六夺欧冠锦标。（路透社）

莫德里奇（Modric，克罗地亚）

说到“格子军”克罗地亚，大家第一个想到的球员一定是皇马中场大将莫德里奇。

他是克罗地亚的世界杯“五朝元老”和“不老的传说”，是球队能夺得2018年世界杯季军及闯入2022年世界杯半决赛的大功臣。

他以出色的创造力与比赛阅读能力著称，不论在球会还是国家队都是领袖级人物。

凭借在2018年世界杯的超凡表现，莫德里奇不仅夺得了世界杯金球奖，还打破了梅西（Messi）和“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）的十年垄断，当选该年度的世界足球先生。

莫德里奇身高只有1米72，对欧洲男人来说偏矮小，但他证明了技术与智慧比身体优势更重要。此外，他也不断重新定义足球员的最佳年纪，证明年龄只是一个数字。

莫德里奇生于1985年，与帅罗同岁，比梅西大两岁，但正当后两者已分别转战沙特联赛与美职联，这名克罗地亚老将却还在踢高水平足球，并刚刚协助皇马第六次夺得欧冠锦标，同时也完成了本季联赛、欧冠与西班牙超级杯三冠壮举。