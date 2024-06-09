伊加法网三连冠 巩固红土女王地位

若不是在第二轮大逆转大坂直美，伊加将遭遇个人在法网的最早出局。那次死里逃生激发出她的夺冠愿望，她在晋级决赛的路上击败了去年温网和美网的冠军，最后第四度登顶法网。

（巴黎综合电）波兰好手伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）星期六（6月8日）在法国网球公开赛完成女单三连冠，这是她的第四座法网冠军，也是她个人第五个大满贯锦标。

决赛迎战赛会黑马贾斯明·保利尼（Jasmine Paolini），伊加没有遭遇任何困难，凭借精湛的战术、强大的心理，以6比2、6比1胜出，整场比赛仅用时68分钟。

如此一来，伊加成为现役大满贯单打冠军数（五冠）仅次于维纳斯·威廉姆斯（Venus Williams，七个）的女球员。

伊加在第二轮经过三盘鏖战，艰难击败日本名将大坂直美后进入状态，她说：“能来到这里真是太棒了。我爱这个地方，每年都期待回来……我差点就被淘汰出局。我需要相信这一切是可能的，这真是一个充满情绪的赛事。”

若不是在第二轮逆转大坂直美，伊加将遭遇个人在法网的最早出局。那次死里逃生激发出她的夺冠愿望，她在晋级决赛的路上击败了去年温网和美网的冠军——马尔凯塔·万卓索娃（Marketa Vondrousova）和可可·高芙（Coco Gauff）。

伊加五年赢得第四个法网冠军

这是伊加五年里赢得的第四个法网冠军，她只在2021年止步八强，2020、2022、2023和2024年都赢得冠军，她的另一个大满贯锦标来自2022年的美国公开赛。

现年23岁的伊加在2020年的法网一飞冲天，以黑马身份夺得冠军。她经过一个赛季的历练后，在2022年取得37连胜打破巡回赛纪录，并一举登顶世界第一直到今日，是当今女网的领军人物。

伊加也是公开赛时代以来，第四位在法网四次夺冠的女球员，前三位名宿分别是贾斯汀·海宁（Justine Henin）、克里斯·埃弗特（Chris Evert），以及施特菲·格拉芙（Steffi Graf）。

伊加成为现役大满贯单打冠军数（五冠）仅次于维纳斯·威廉姆斯（七个）的女球员。（路透社）

对于大器晚成、已经28岁的贾斯明而言，虽然她的黑马之旅以亚军告终，但在巴黎的这两周依旧十分难忘，她在女双与队友萨拉·埃拉尼（Sara Errani）晋级到了决赛，盼能以冠军结束今年法网征程。

贾斯明说：“我祝贺你，伊加。我认为在这里和你比赛是这项运动中最艰难的挑战。虽然很难，但也很有趣。”

世界第15的贾斯明本届法网签运不错，较大的挑战来自复赛和半决赛，她当时击败了世界第四的哈萨克斯坦好手伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina），以及俄罗斯天才少女米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）。