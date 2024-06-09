欧锦赛热身赛战 克罗地亚胜葡萄牙展现强劲实力

(奥埃拉斯综合电）克罗地亚足球队在星期天（6月9日）的最后一场欧洲锦标赛热身赛中，客场以2比1击败葡萄牙，展现出了强劲实力。

在上两届世界杯分别获得亚军和季军的克罗地亚，在本届欧锦赛所处的B组无疑是“死亡之组”，组内有2008年及2012年欧锦赛冠军西班牙和卫冕冠军意大利，外加阿尔巴尼亚。

不过，克罗地亚此战能击败葡萄牙，无疑对B组的其他队伍起到了警示作用，毕竟葡萄牙不仅是2016年欧锦赛冠军，还在主帅马丁内斯（Martinez）率领下，此前12场赛事中仅吞下一场败仗。

克罗地亚中场大将莫德里奇（Modric）在比赛第八分钟，便靠罚球首开纪录，葡萄牙中场若塔（Jota）则在比赛第48分钟破门扳平比分。不过克罗地亚前锋布季米尔（Budimir）在第56分钟再度破门，助球队拿下胜利。

葡萄牙队长“帅罗”克·罗纳尔多（C. Ronaldo）此战在替补席上，并未上阵，球队也在下半场错失了许多扳平比分的机会。这场失利也意味着，在欧锦外围赛中保持全胜的葡萄牙已经输了两场友谊赛，上一场是在3月不敌斯洛文尼亚。

尽管如此，马丁内斯却依然保持着乐观的态度。

他说：“赢了克罗地亚不代表我们具备夺冠的实力，输了也不意味着无法晋级16强。友谊赛就是为了备战。我们输了，这场胜利是克罗地亚应得的，但这对我们来说也是一个必要的考验。”

克罗地亚主帅：胜利有助提升信心

另一方面，莫德里奇则坦言，这场胜利有助于提升克罗地亚的信心。

他说：“这是一场很棒的胜利。大家对我们的期望很高，我们有很棒的队伍、氛围、对胜利的渴望，以及积极性。”

克罗地亚将于6月16日（本地时间）展开首场欧锦赛事，到时将硬碰西班牙。

西班牙也在星期天的最后一场热身赛中展现了强劲实力，主场以5比1大胜北爱尔兰。

西班牙此战在先丢一球的情况下上演逆转大胜，小将佩德里（Pedri）梅开二度，同时也取得生涯首两个国际赛场进球。