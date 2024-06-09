夺本月第二冠 石宇奇将封新科球王　

（雅加达法新电）中国头号男子单打选手石宇奇在星期天（6月9日）的印度尼西亚羽毛球公开赛（超级1000赛）决赛中战胜丹麦选手安东森夺冠，将在最新的世界排名中登顶世界第一。

刚在本月初的新加坡公开赛（超级750赛）夺冠的石宇奇，在这场决赛中以21比9、12比21、21比14击败安东森，成为自1980年代以来首个夺得印尼公开赛冠军的中国男子单打球员。

这次胜利也意味着，石宇奇将在7月的巴黎奥运会前接替在印尼公开赛中因伤退赛的丹麦名将安赛龙，成为新科世界第一。

石宇奇赛后说：“我很高兴能取胜。这个比赛是奥运会前的备战，我不知道到时（奥运会）能打得怎样，但我会尽全力争冠。”

其他项目方面，在新加坡公开赛中夺得四个冠军的中国队依然是最大赢家，再度豪取五个项目中的四项桂冠。

女子单打再次上演了新加坡公开赛决赛的强强对决，由东京奥运会冠军陈雨菲对阵韩国世界球后安洗莹，不过这次是前者以21比14、14比21、21比18惊险取胜，报了在新加坡败北的一箭之仇。

混双由中国的蒋振邦／魏雅欣以21比11和21比14轻取在新加坡公开赛中夺冠的队友郑思维／黄雅琼。

男子双打则是世界第二的中国男双组合梁伟铿／王昶以19比21、21比16、21比12逆转击败马来西亚组合万炜聪／郑凯文。

唯一夺冠的非中国队伍是女子双打项目的白荷娜／李绍希，这对韩国组合以21比17和21比13横扫中国的世界第一组合陈清晨／贾一凡，爆冷夺冠。