法国友谊赛遭加拿大闷和 意大利一球小胜波黑

（波尔多综合电）上届世界杯亚军法国和上届欧锦赛冠军意大利在他们的2024年欧锦赛前最后一场友谊赛中都表现平平，法国在本地时间星期一（6月10日）凌晨主场遭加拿大以0比0闷和，同样主场作战的意大利则以一球险胜波黑。

“高卢雄鸡”法国上周中以3比0轻取卢森堡，但本仗却颗粒无收。中场坎泰（Kante）和图兰（Thuram）上半场都有很好的进球机会，但都被波黑门将克雷波（Crepeau）拒于门外。

上仗攻入一球的法国当家球星姆巴佩（Mbappe）在第74分钟替补上场，仍无法协助球队取得突破。

吉鲁最后一场法国队主场赛获热烈掌声

本仗为法国统领锋线的是效力于意甲球队体育米兰（AC Milan）的吉鲁（Giroud），这名37岁的法国老将早前已表明会在欧锦赛后退出国家队，意味着这是他的最后一场主场赛，所以即便无法进球，主场球迷仍在他被替换下场时，为他起立鼓掌。

法国主帅德尚（Deschamps）坦言，球队本仗的表现并不理想。他补充说：“但对我而言，重要的是让每一名球员都能参与这两场友谊赛。今天很不容易，我们会尝试在6月17日前做好准备。”

法国将在本地时间6月18日凌晨的首场欧锦赛小组赛对垒奥地利，与他们同列Ｄ组的还有荷兰与波兰。

意大利近两场友谊赛表现差强人意

意大利上一场友谊赛与土耳其互交白卷，本仗共换了九名首发球员，仍只能以一球击退波黑这支没能拿到本届欧锦赛正赛资格的球队。

中场弗拉泰西（Frattesi）在第38分钟为意大利攻入制胜球，但这名上赛季被租借到国际米兰（Inter Milan）即协助球队夺得意甲锦标的萨索洛（Sassuolo）球员清楚知道，球队的表现差强人意。

他说：“（我们）还有很大的进步空间。如果我们想要做好准备，就必须付出更多。我们创造了机会，但我们必须更好地把握住，因为到了小组赛（欧锦赛），机会会变得更少。”

意大利在本届欧锦赛被分入B组，此组因除了有意大利之外，还有三届欧锦赛冠军西班牙和三次挤进世界杯三甲行列的克罗地亚，而堪称“死亡之组”。