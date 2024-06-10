欧锦赛C组球星介绍：贝林厄姆和奥尔森

贝林厄姆（Bellingham，英格兰）

对于只看英超的球迷来说，贝林厄姆或许是个陌生的名字，因为这名才华横溢的英格兰边锋从来不曾效力英格兰顶级球会，而是辗转多特蒙德（Dortmund）与皇家马德里（Real Madrid）这些欧洲豪门，并在这个赛季协助皇马赢得了西甲、西班牙超级杯和欧冠三座奖杯。

这名年仅20岁的球员以1亿零300万英镑（约2亿2400万新元）的高价加盟皇马，并在效力球队的第一场比赛就进球，在最初的16场比赛取得了15个进球，整个赛季则是在各项比赛进账23球，被认为是英格兰欲继1966年世界杯后再捧大赛奖杯的关键球员。

除了进球，贝林厄姆在场上总是孜孜不倦地跑动，拥有良好的视野与领导才能。自17岁首次代表英格兰队出赛后，贝林厄姆至今已经有29场的国际赛经验。在英格兰的前线上，他将是搭档队长哈里·凯恩（Harry Kane）的不二人选。

皇马主帅安切洛蒂（Ancelotti）对贝林厄姆的评价是：“他每一天，每一场比赛都给我惊喜。不只是我们，他也让很多人意外。”

奥尔森（Olsen，丹麦）

丹麦边翼奥尔森。（路透社）

丹麦经常出现优秀的边翼球员，继劳德鲁普（Laudrup）兄弟布里安（Brian）与迈克（Michael）后，奥尔森是另一名在这个位置上能力出众的球员。

这名目前效力于比利时球会布鲁日（Brugge）的球员，职业生涯至今尚未效力欧洲大球会，从丹麦球会北西兰（Nordsjaelland）开始后，这名24岁边锋曾效力于意甲球队博洛尼亚（Bologna）三个赛季，随后加盟布鲁日。

在2022年加盟这支比利时球会后，奥尔森开始崭露头角，在代表该队的71场各项比赛中贡献了27个进球。更难能可贵的是，奥尔森在场上扮演的不是进球者角色，他更多的是机会创造者，经常边线冲底后向着对手城门重地吊入高质量的球，为队友创造进球良机。

丹麦队助教维格霍斯特（Wieghorst）直言，奥尔森是名能够为球队带来成功的球员。

他说：“他是名能够为我们带来成功的球员。我们这支国家队并没有很多个人能力突出、能独挑大梁的球员，但他肯定是其中一个，所以他对我们而言是非常重要的一名球员。”