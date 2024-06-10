霍勒迪发威 凯尔特人2比0领先小牛

（波士顿综合电）波士顿凯尔特人（Boston Celtics）凭借后卫霍勒迪（Holiday）的出色表现，在星期一（6月10日）的美国职业篮球联赛（NBA）总决赛中成功捍卫主场，将对达拉斯小牛（Dallas Mavericks）的领先优势扩大到2比0。

虽然霍勒迪自认为是角色球员，但本场贡献出了明星数据，拿下全队最高的26分与11个篮板。全场14投11中的霍勒迪赛后表示愿意为胜利做任何事情。他说：“我是一个工具人，需要我做什么我就做什么。”

塔图姆（Tatum）与布朗（Brown）表现依然出色，但是两者都认为如果没有霍勒迪的发挥，小牛很有可能已经扳回一局。塔图姆这场贡献了18分，九篮板与12次助攻的准三双数据， 布朗也拿到21分。布朗赛后称赞霍勒迪把握住了大量出手机会，他说：“（霍勒迪）不仅是一个了不起的球员，也是一个了不起的人，是个出色的队友。”

首节小牛反客为主取得13比6的开局，随后上场的波尔津吉斯延续火热状态，连拿八分为球队稳住局势，次节凯尔特人依赖霍勒迪与塔图姆的发挥反超三分进入下半场。凯尔特人的防守在下半场开始展现威力，分差逐渐拉开，一记来自普理查德（Pritchard）的超远压哨三分让绿衫军以九分优势进入最后一节。比赛最后一分钟，怀特（White）挺身而出，送出一记惊艳盖帽，布朗则在进攻端突破上篮得手终结比赛。

东契奇三双难救主 欧文表现持续低迷

东契奇（Doncic）一扫首场总决赛只有一助攻的阴霾，打出了32分11篮板11助攻四抢断的三双表现。而另一当家球星欧文（Irving）表现依旧令球迷失望，18投七中只拿下16分，三次三分出手均未命中。相比凯尔特人的全民皆兵，小牛全队并没有给予东契奇足够的后援火力。

东契奇赛后自责自己失误太多，贡献了全队15次失误中的八次。他说：“我觉得我的失误和罚丢的罚球使我们输掉了这场比赛，我必须在这两方面做得更好。”

对凯尔特人来说，当晚唯一的坏消息是波尔津吉斯似乎在第四节中段伤到了腿，在蹒跚了几分钟后离场。凯尔特人教练乔·马祖拉（Joe Mazzulla）说，这次受伤应无大碍。

小牛将在星期四（13日）主场对阵凯尔特人，而凯尔特人在今年季后赛还未在客场尝得败绩。