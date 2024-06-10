英格兰一枝独秀 丹麦塞尔维亚争出线

英格兰在C组可说是一枝独秀，晋级次圈问题不大，悬念只在于以什么身份晋级，次圈赛会遇上什么对手。丹麦与塞尔维亚料竞争该组的另一席直接出线资格，斯洛文尼亚相信只能陪跑。

2024年欧锦赛的C组相对而言是强弱较为分明的一个小组，群星压阵的英格兰在这个小组可说是鹤立鸡群，丹麦没有突出的个别球星，但往往能在大赛交出意想不到的成绩。若不包括以前的南斯拉夫与塞黑，塞尔维亚则是首次晋级，也期盼能带来意外的惊喜。斯洛文尼亚则是小组最弱球队，预料三场小组赛后就结束征程。

一枝独秀的英格兰

作为本届欧锦赛的其中一支夺冠热门球队，被列入实力不强的C组对英格兰而言肯定是一支上签。

以英格兰队中有哈里·凯恩（Harry Kane）、贝林厄姆（Bellingham）与福登（Foden）这些才华横溢球员的豪华阵容，小组对手丹麦、塞尔维亚与斯洛文尼亚应该无法对其构成威胁。

这个小组除了丹麦这支实而不华的球队较难缠外，另外两个对手塞尔维亚与斯洛文尼亚，英格兰都应该能拿下。上届欧锦赛，英格兰与丹麦在半决赛战至加时，英格兰才以2比1的微小优势胜出。

小组出线不成问题，然而以什么身份进入最后16强才是英格兰小组赛的最大考量。如果能以盟主出线，那么他们的16强赛对手将是D、E或F组的第三名球队，十之八九能进入复赛。如果只能以副盟出线，那么他们极有可能遇上主办国德国，那么无疑是走上了钢索，吉凶难料。

自2016年担任英格兰队主帅后，索思盖特（Southgate）就交出了相当不俗的战绩；2018年俄罗斯世界杯带着年轻的队伍一路踢到了半决赛，最终败在克罗地亚脚下。2020年欧锦赛，英格兰踢入了决赛，最终经点球大战不敌意大利，遗憾地与奖杯缘悭一面。2022年卡塔尔世界杯，英格兰一路走到了复赛，最后被亚军球队法国所淘汰。

可以说过去的三项大赛，英格兰都很接近夺下自1966年世界杯后的另一座大赛冠军。这次他们与世界杯亚军法国及主办国德国并列为夺冠最大热门，英格兰球迷自然期待球队能完成多年的夙愿。

即使队里没有大牌球星，丹麦对很多球队而言还是个难缠的对手。（路透社）

整体实力均衡的丹麦队

在欧锦赛上，丹麦队总是充满戏剧性，先是1992年以替补球队身份一举捧起冠军奖杯，然后就是在上一届欧锦赛对芬兰的首场小组赛，中场主力埃里克森（Eriksen）在比赛中心脏骤停倒地的惊魂事件。

这一次德国欧锦赛，球队助教维格霍斯特（Wieghorst）希望能为远赴德国观战的丹麦球迷带来更多欢乐。

预计将有多达5万名丹麦球迷将到德国为球队打气加油。他说：“我们希望这是一次令人更兴奋的比赛，我们想给他们一些值得欢呼的东西，并在德国举办一场盛大的聚会及度过一段美好的时光。”

丹麦在外围赛的表现并不好，同组的对手都不强，但最终只能凭借相互交手纪录位居斯洛文尼亚之上，以H组盟主资格出线。在正赛与夺冠大热门英格兰和首次晋级正赛、但实力不俗的塞尔维亚同组，本届比赛对丹麦而言注定不容易。

维格霍斯特承认，球队在外围赛的表现并不理想，但誓言在正赛拿出更强的表现。

他说：“2023年我们有个艰难的外围赛。最终，也是最重要的，我们出线了，不过我们在一些场次的比赛确实表现得很挣扎。”

因为外围赛对手较弱，丹麦很多比赛都掌控了主动权，却很难攻陷对手的城门。即使同组有圣马力诺这类鱼腩对手，丹麦在10场比赛中也只能攻入19球，进球数甚至不如第二的斯洛文尼亚。

米特罗维奇在所参与的七场外围赛为塞尔维亚攻入了五球。（路透社）

头重脚轻的塞尔维亚

自2006年成为独立国家后，这是塞尔维亚首次获得欧锦赛正赛资格。如果包括塞尔维亚的前身南斯拉夫与塞黑，则有七次欧锦赛经验，并在1960年与1968年以南斯拉夫之名赢得这项比赛的亚军。

塞尔维亚的锋线阵容绝对豪华，队里有效力沙特球会希拉尔（Al Hilal）的前锋米特罗维奇（Mitrovic），这名球员在该联赛平均每场进一球，并且在他所参与的七场2024年欧锦外围赛中攻入了五球。

除了米特罗维奇，还有效力于尤文图斯（Juventus）的意甲最高薪球员弗拉霍维奇（Vlahovic），这名球员在效力尤文两个半赛季的75场比赛中取得了33个进球。

在这两名攻击力强大的前锋背后，塞尔维亚还有经验丰富的35岁进攻组织中场塔迪奇（Tadic），这名效力于土耳其球会费内尔巴赫切（Fenerbahce）的队长，在去年的欧洲国家联赛获得最佳助攻奖。

塞尔维亚拥有强大的锋线有目共睹，但防守线上的脆弱也是不争的事实。在2022年的世界杯小组赛，他们的球门在三场比赛中被对手猛灌了八球，而在这次的欧锦外围赛八场比赛中，他们也只有两场比赛守住完整城池。

如何善加利用锋线的优势，如何让防守不再不堪一击，将决定塞尔维亚这次比赛能走多远。

前锋塞斯科是斯洛文尼亚队中值得留意的球员。（路透社）

年轻缺经验的斯洛文尼亚

这是斯洛文尼亚阔别24年后，再次晋级欧锦赛正赛。

相对于同组的英格兰、丹麦与塞尔维亚，斯洛文尼亚是出线机会最低的一队。这支球队能晋级2024年德国欧锦赛正赛，很大程度是拜外围赛抽到上上签所赐。

斯洛文尼亚当时与丹麦、芬兰、哈萨克斯坦、北爱尔兰及圣马力诺同组。因为与榜首球队丹麦的交手纪录处下风，斯洛文尼亚以小组第二晋级正赛，这将是他们继2000年欧锦赛后，第二次亮相这项区域性大赛。除了两次欧锦赛，斯洛文尼亚也晋级了2002年与2010年世界杯正赛，不过过去三次征战大赛，斯洛文尼亚都无法从小组突围。

与同组另外三支球队相比，斯洛文尼亚除了曾经效力于西甲球会体育马德里（Atletico Madrid）的门将奥布拉克（Oblak）之外，整体阵容年轻，缺乏经验。但21岁前锋塞斯科（Sesko）值得留意，这名效力于德甲球会莱比锡（Leipzig）的球员在外围赛为球队攻入了五个球，有传言他将在下赛季加盟意甲联赛。