阿尔卡拉斯法网夺冠 成男网最年轻全能冠军

年仅21岁的阿尔卡拉斯在激战五盘后逆转击败兹维列夫夺冠，而这个法网冠军意味着他是史上第七名在草地、硬地、红土三种场地上都赢得大满贯的球员，也是取得这一成就的最年轻球员。

（巴黎综合电）西班牙名将阿尔卡拉斯（Alcaraz）在星期天（6月9日）的法国网球公开赛男单决赛中，以6比3、2比6、5比7、6比1、6比2击败德国好手兹维列夫（Zverev）夺冠，成为在三种不同场地夺得大满贯冠军的最年轻球员。

年仅21岁的阿尔卡拉斯此前已经先后在2022年和2023年，赢得美国公开赛及温布登锦标赛桂冠，因此能在法网夺冠，意味着他是史上第七名在草地、硬地、红土三种场地上都赢得大满贯的球员，也是取得这一成就的最年轻球员。

阿尔卡拉斯在征战法网之前一直受右手臂的伤势困扰，几乎没参加任何赛事，因此这次能赢得这项大满贯锦标，令他深感自豪。

要文上埃菲尔铁塔图案纪念这一刻

他在受访时说： “老实说，这个冠军来得很艰难。这是一个让我感到很自豪的一刻，因为我在最近一个月和我的团队做了很多备战工作，一直在沟通。我觉得自己是一个不用通过很多比赛，也能找到最佳状态的球员。我在法网开始前就感觉不错，当然也随着每一场比赛而渐入佳境。”

阿尔卡拉斯也透露，计划在左脚踝纹上埃菲尔铁塔的图案及夺冠的日期来纪念这一刻。他也曾在取得温网冠军后，在右脚踝纹上了纪念性图案。

比赛出现争议性判罚

这场决赛在第五盘的第四局时，出现了极具争议性的一球。当时阿尔卡拉斯的一记发球被判出界，但主裁判在亲自检验落地痕迹后推翻了出界的判决，最后阿尔卡拉斯保住了发球局，取得胜利。

兹维列夫赛后说，鹰眼系统显示那一球确实出界，而比赛走势很有可能会因为那局破发而完全不同。

他说： “比赛有一些不幸的时刻。在第五局中落后1比3或2比2有很大的差别，这让我感到很无奈，但结果已成定局。裁判也是人，人都会犯错，所以没关系，但当然在这种情况下，你希望不会有这种错误。”

阿尔卡拉斯觉得难以超越三大天王

这次的法网决赛也是自2004年以来，首次没有乔科维奇（Djokovic）、纳达尔（Nadal）和费德雷尔（Federer）这三大网球天王的身影，而这或许也意味着男子网球的新时代即将到来。尽管如此，阿尔卡拉斯却坦言，要突破三大天王的纪录，似乎是不可能的事情。

他说： “纳达尔夺冠14次（法网），似乎是外星人才做得到的。我也希望能拿下24个大满贯冠军（乔科维奇的纪录），但这也几乎不可能。”

阿尔卡拉斯接下来将把注意力转移至草地赛事，力求在温网卫冕。随后他将在7月底重返巴黎参加奥运会，到时预计会与纳达尔搭配参加双打赛。

对此，阿尔卡拉斯期待地说： “我很想为祖国赢下奖牌，尤其是能和偶像纳达尔搭配打双打，能以这种形式回到这里（巴黎）肯定很特别。”