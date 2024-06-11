欧锦赛D组死亡之组 法国一枝独秀

由于拥有法国和荷兰两支传统强队，以及莱万多夫斯基坐镇的波兰，D组被认为是死亡小组。三支强队都有超级球星坐镇，但奥地利整体实力均衡，不可小觑。
世界排名第二的法国可说是过去八年世界足坛的主角之一，他们在本届欧锦赛仍是最大夺冠热门之一。荷兰则因为缺少中前场球星，显得攻弱守强。波兰和奥地利则是两支截然相反的球队，波兰球星突出，整体实力偏弱。奥地利没有绝对巨星，但队中多数球员都是效力德甲强队的实力派，有可能成为本届比赛黑马。
高卢雄鸡法国 毫无争议的大热门
法国足球正处在历史最好时期，过去八年时间中的两届世界杯和两届欧锦赛，法国取得了一个世界杯冠军、一个世界杯亚军和一个欧锦赛亚军。唯一略失水准的是上届欧锦赛，当时法国点球大战不敌瑞士，在16强战止步。
法国从阵容上看几乎无懈可击。三条线上都有巨星压阵，姆巴佩（Mbappe）、格里耶兹芒（Griezmann）、卡马文加（Camavinga）、萨利巴（Saliba）、帕瓦尔（Pavard）这些名字个个如雷贯耳。
不过，法国也还是有些隐患，老队长洛里斯（Lloris）退出国家队后，法国门将缺少国家队比赛经验。三名门将中，国家队经验最丰富的迈尼昂（Maignan）也只有15场，本赛季他在体育米兰（AC Milan）也曾长期经历伤病，状态一般。
另外，法国中场也有过于依赖格里耶兹芒的隐患。作为绝对核心，格里耶兹芒的作用无人可以替代，可他33岁的年纪让球迷担心他能否在欧锦赛的高强度赛程中，一直保持上佳状态。
后卫线上，法国一直没有确定中卫组合。预选赛中，主帅德尚（Deschamps）几乎每场都在更换中卫组合，不知如今德尚是否已经做出了决定。
拥有超群实力的法国小组出线应该不存在悬念，但中场和后防线上的隐患是他们能否走到最后的关键。
无冕之王荷兰 攻弱守强或改打防反
如今的荷兰足球正面临着守强攻弱的尴尬局面。曾经诞生了无数天才进攻球员的荷兰，在范佩尔西（van Persie）、施奈德（Sneijder）和罗本（Robben）这一代球员隐退后，荷兰足球在进攻端长期只能依靠德派（Depay）。
30岁的德派在国家队中进球效率不低，但在世界杯和欧锦赛正赛这样的大场面中进球不多。其余前锋如加克波（Gakpo）、马伦（Malen）等也都谈不上是一流锋线。再加上中场核心德容也因伤缺阵，这支荷兰队很难踢出我们所熟悉的华丽足球。
然而，拥有范戴克（van Dijk）、阿克（Ake）坐镇的后防线堪称是本届比赛最强，再加上边路突击能力极强的邓弗里斯（Dumfries）等人。虽然锋线偏弱，中场也缺少组织者，但如果荷兰肯安心打防守反击的话，他们将是本届比赛最难对付的球队之一。毕竟防守决定冠军。
在之前的外围赛中，荷兰和法国分在一组，两回合都输给对手。这届小组赛恐怕也很难战胜法国。荷兰要做的是争取小组第二，获得直接出线资格。在淘汰赛中，拥有强大后防的荷兰会是所有球队都不愿碰到的对手。
东欧白鹰波兰 或是本组最弱球队
在本届外围赛中，波兰与捷克、阿尔巴尼亚、摩尔多瓦和法罗群岛分在一组，可以说是上上签。可结果却是阿尔巴尼亚和捷克取得了两个直接晋级名额，波兰只是一分之差压过摩尔多瓦，惊险进入附加赛。最终附加赛中波兰大胜爱沙尼亚，点球大战险胜威尔士，这才挤上正赛的末班车。
35岁的莱万多夫斯基（Lewandowski）在巴塞罗那（Barcelona）状态不错，但在外围赛中，他连同附加赛一共出战10场，只在对摩尔多瓦和法罗群岛的两场比赛中取得三个进球。这样的表现让波兰球迷也有些不满。
莱万毫无疑问仍是当今足坛最优秀的中锋之一，在一支强势球队中，他是进球箭头，也能担任进攻支点，但并不具备连过五人，孤身为球队取得进球的能力。这让他在一支弱势球队中难以发挥最大作用。
而波兰在欧锦赛就是这样一支弱势球队，整支球队除了莱万和门将什琴斯尼（Szczesny）外再无豪门球星。我们不能将莱万的个人实力视作波兰的整体实力，在死亡之组D组，波兰恐怕会寸步难行。
条顿骑士奥地利 有望成为黑马
虽然头号球星、效力皇家马德里（Real Madrid）的阿拉巴（Alaba）因伤无法参赛，但奥地利还是被认为是本届比赛最有可能突围的黑马球队，因为这支球队多数由效力德甲的球员组成，没有绝对巨星，但整体实力不容忽视。
在外围赛中，奥地利与比利时、瑞典、阿塞拜疆和爱沙尼亚分在一组。结果奥地利只落后比利时一分，提前一轮便锁定小组前二晋级。上一届欧锦赛，奥地利则是历史首次打入淘汰赛，在16强赛中将后来的赛会冠军意大利拖入加时，最终一球小负，引来满堂彩。
球员方面，奥地利的核心是效力多特蒙德（Dortmund）的萨比策尔（Sabitzer）和效力拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的莱梅尔（Laimer）。两人在中场无论是防守覆盖能力，还是组织能力都非常出众。中锋格雷戈里奇（Gregoritsch）身高高达1米93，但移动能力很强，在欧锦赛中会非常实用。
赛程方面，奥地利会先对阵法国，之后对垒波兰和荷兰。如果首场比赛不能创造奇迹战胜法国，之后两场比赛就将决定他们的命运。由于不俗的整体实力，相信在这两场比赛中，奥地利都会是不落下风。