欧锦赛D组死亡之组 法国一枝独秀

由于拥有法国和荷兰两支传统强队，以及莱万多夫斯基坐镇的波兰，D组被认为是死亡小组。三支强队都有超级球星坐镇，但奥地利整体实力均衡，不可小觑。

世界排名第二的法国可说是过去八年世界足坛的主角之一，他们在本届欧锦赛仍是最大夺冠热门之一。荷兰则因为缺少中前场球星，显得攻弱守强。波兰和奥地利则是两支截然相反的球队，波兰球星突出，整体实力偏弱。奥地利没有绝对巨星，但队中多数球员都是效力德甲强队的实力派，有可能成为本届比赛黑马。

高卢雄鸡法国 毫无争议的大热门

由射脚姆巴佩领衔的法国是本届欧锦赛的夺冠大热门。（法新社）

法国足球正处在历史最好时期，过去八年时间中的两届世界杯和两届欧锦赛，法国取得了一个世界杯冠军、一个世界杯亚军和一个欧锦赛亚军。唯一略失水准的是上届欧锦赛，当时法国点球大战不敌瑞士，在16强战止步。

法国从阵容上看几乎无懈可击。三条线上都有巨星压阵，姆巴佩（Mbappe）、格里耶兹芒（Griezmann）、卡马文加（Camavinga）、萨利巴（Saliba）、帕瓦尔（Pavard）这些名字个个如雷贯耳。

不过，法国也还是有些隐患，老队长洛里斯（Lloris）退出国家队后，法国门将缺少国家队比赛经验。三名门将中，国家队经验最丰富的迈尼昂（Maignan）也只有15场，本赛季他在体育米兰（AC Milan）也曾长期经历伤病，状态一般。

效力阿申纳的萨利巴（中）是法国后防的基石。（路透社）

另外，法国中场也有过于依赖格里耶兹芒的隐患。作为绝对核心，格里耶兹芒的作用无人可以替代，可他33岁的年纪让球迷担心他能否在欧锦赛的高强度赛程中，一直保持上佳状态。

后卫线上，法国一直没有确定中卫组合。预选赛中，主帅德尚（Deschamps）几乎每场都在更换中卫组合，不知如今德尚是否已经做出了决定。

拥有超群实力的法国小组出线应该不存在悬念，但中场和后防线上的隐患是他们能否走到最后的关键。

无冕之王荷兰 攻弱守强或改打防反

拥有范戴克（右）和阿克坐镇的荷兰后防线，堪称是本届比赛最强阵容。（法新社）

如今的荷兰足球正面临着守强攻弱的尴尬局面。曾经诞生了无数天才进攻球员的荷兰，在范佩尔西（van Persie）、施奈德（Sneijder）和罗本（Robben）这一代球员隐退后，荷兰足球在进攻端长期只能依靠德派（Depay）。

30岁的德派在国家队中进球效率不低，但在世界杯和欧锦赛正赛这样的大场面中进球不多。其余前锋如加克波（Gakpo）、马伦（Malen）等也都谈不上是一流锋线。再加上中场核心德容也因伤缺阵，这支荷兰队很难踢出我们所熟悉的华丽足球。

然而，拥有范戴克（van Dijk）、阿克（Ake）坐镇的后防线堪称是本届比赛最强，再加上边路突击能力极强的邓弗里斯（Dumfries）等人。虽然锋线偏弱，中场也缺少组织者，但如果荷兰肯安心打防守反击的话，他们将是本届比赛最难对付的球队之一。毕竟防守决定冠军。

在之前的外围赛中，荷兰和法国分在一组，两回合都输给对手。这届小组赛恐怕也很难战胜法国。荷兰要做的是争取小组第二，获得直接出线资格。在淘汰赛中，拥有强大后防的荷兰会是所有球队都不愿碰到的对手。

东欧白鹰波兰 或是本组最弱球队

35岁的莱万毫无疑问仍是当今足坛最优秀的中锋之一。（路透社）

在本届外围赛中，波兰与捷克、阿尔巴尼亚、摩尔多瓦和法罗群岛分在一组，可以说是上上签。可结果却是阿尔巴尼亚和捷克取得了两个直接晋级名额，波兰只是一分之差压过摩尔多瓦，惊险进入附加赛。最终附加赛中波兰大胜爱沙尼亚，点球大战险胜威尔士，这才挤上正赛的末班车。

效力意甲豪门尤文图斯的门将什琴斯尼是波兰另一位球迷熟悉的球星。（路透社）

35岁的莱万多夫斯基（Lewandowski）在巴塞罗那（Barcelona）状态不错，但在外围赛中，他连同附加赛一共出战10场，只在对摩尔多瓦和法罗群岛的两场比赛中取得三个进球。这样的表现让波兰球迷也有些不满。

莱万毫无疑问仍是当今足坛最优秀的中锋之一，在一支强势球队中，他是进球箭头，也能担任进攻支点，但并不具备连过五人，孤身为球队取得进球的能力。这让他在一支弱势球队中难以发挥最大作用。

而波兰在欧锦赛就是这样一支弱势球队，整支球队除了莱万和门将什琴斯尼（Szczesny）外再无豪门球星。我们不能将莱万的个人实力视作波兰的整体实力，在死亡之组D组，波兰恐怕会寸步难行。

条顿骑士奥地利 有望成为黑马

奥地利国家队多数由在德甲踢球的球员组成，包括效力多特蒙德的中场萨比策尔。（路透社）

虽然头号球星、效力皇家马德里（Real Madrid）的阿拉巴（Alaba）因伤无法参赛，但奥地利还是被认为是本届比赛最有可能突围的黑马球队，因为这支球队多数由效力德甲的球员组成，没有绝对巨星，但整体实力不容忽视。

在外围赛中，奥地利与比利时、瑞典、阿塞拜疆和爱沙尼亚分在一组。结果奥地利只落后比利时一分，提前一轮便锁定小组前二晋级。上一届欧锦赛，奥地利则是历史首次打入淘汰赛，在16强赛中将后来的赛会冠军意大利拖入加时，最终一球小负，引来满堂彩。

球员方面，奥地利的核心是效力多特蒙德（Dortmund）的萨比策尔（Sabitzer）和效力拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的莱梅尔（Laimer）。两人在中场无论是防守覆盖能力，还是组织能力都非常出众。中锋格雷戈里奇（Gregoritsch）身高高达1米93，但移动能力很强，在欧锦赛中会非常实用。

赛程方面，奥地利会先对阵法国，之后对垒波兰和荷兰。如果首场比赛不能创造奇迹战胜法国，之后两场比赛就将决定他们的命运。由于不俗的整体实力，相信在这两场比赛中，奥地利都会是不落下风。