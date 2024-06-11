欧锦赛D组球星：姆巴佩当今最强 莱万多夫斯基最后一舞

姆巴佩（Mbappe，法国）

在梅西（Messi）和“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）离开欧洲球会赛场后，姆巴佩已经成为当今足坛的最强球星。球迷对于他在世界杯赛场上的表现相信都已不陌生，但在欧锦赛中，姆巴佩还没有取得进球。

当然，以姆巴佩的实力，打破欧锦赛进球荒只是时间问题。这届欧锦赛对于姆巴佩有着特殊意义，因为他在赛前刚刚以自由转会方式加盟西甲豪门皇家马德里（Real Madrid），而皇马刚赢得了2023-24赛季的欧洲冠军联赛冠军。

尽管已经是世界杯冠军、过去一个赛季在巴黎圣日耳曼（PSG）攻入44个进球，姆巴佩此时加盟皇马，更像是锦上添花，但之前的成功并不能保证他在球会中的绝对核心地位。他还需更多奖项来提升含金量，赢得象征年度最佳足球员的金球奖当然是最佳选择，而这就需要姆巴佩踢出一届完美的欧锦赛，带领法国时隔24年再夺欧锦赛冠军。

莱万多夫斯基（Lewandowski，波兰）

35岁的莱万已经到了在欧锦赛上演最后一舞的年纪。（路透社）

35岁的莱万多夫斯基已经到了在欧锦赛上演最后一舞的年纪，这届欧锦赛很可能是他的最后一届。波兰足球历史上的名宿们在世界杯曾取得季军的佳绩，但在欧锦赛中一直乏善可陈，而莱万多夫斯基改写这一历史的机会已不多。

在过去的2023-24赛季，莱万在所有赛事中出赛49场，攻入26球，成绩仍旧不俗，但相比曾处在巅峰的他，还是有所减产。这还是他在巴塞罗那（Barcelona），拥有众多强力队友支援所取得的成绩。在国家队中，他进入了进球荒，2024年至今没有为波兰进球。

尽管已经算不上是巅峰，但莱万仍旧是最具威胁的射脚。只要给他创造出机会，他就能以进球给出回报。只是他在国家队总是显得孤独，没有相应实力的队友为他穿针引线，这届比赛恐怕也很难有所改变。