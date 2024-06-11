荷兰中场德容缺勤欧锦 波兰前线又添伤员

（鹿特丹综合电）荷兰与波兰都在欧锦赛前的最后一场热身赛报捷，不过两队都因为队里主力球员受伤，令这场胜利蒙上了阴影。

荷兰在这场热身赛4比0大胜冰岛，不过球队阵营却传出进攻组织球员德容 （De Jong）正式因伤退队，不会随队出征欧锦赛的坏消息。

德容在本赛季效力西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）时一直面对脚踝伤痛的困扰，经过一星期的个人训练后，星期天尝试加入球队的集体训练，不过队医在检测后爆出坏消息称这名主力球星将赶不上欧锦赛。

主帅科曼（Koeman）说：“检测结果显示他（德容）的动作无法随心所欲，每次训练后脚踝都会不适。”

“并且也证实了接下来的三个星期，他将无法完全复原。”

德容也在社交媒体上发文说：“我为自己无法参加欧锦赛感到难过和失望。”

“这几个星期我们已经做了所有能做的，不过很不幸的是我的脚踝需要更多的时间。”

波兰前线又添伤兵

除了荷兰，波兰虽然在热身赛凭借扎莱夫斯基（Zalewski）球赛90分钟的进球2比1力挫土耳其，但是主帅普罗比尔兹（Probierz）也为球队伤员增加而苦恼。

在上周五3比1胜乌克兰的比赛，波兰已经失去了米利克（Milik），这名尤文图斯前锋因伤被移出波兰的欧锦赛名单。

土耳其的友谊赛，为球队攻入第一个进球的希维德尔斯基（Swiderski）在进球后不久告伤退场。球队主力前锋莱万多夫斯基（Lewandowski）也在上半场不适离场，庆幸的是莱万多夫斯基这名波兰队定海神针的伤势应该不重。

对于扎莱夫斯基的伤，普罗比尔兹说：“卡罗尔（扎莱夫斯基）扭伤的脚踝，只有通过一些测试后我们才能知道具体情况。肯定不会有什么变动了（名单）。”

至于莱万多夫斯基，普罗比尔兹说：“罗伯特（莱万多夫斯基）有点小伤，不过应该没有什么问题。”