西班牙足球史首回 三球迷种族攻击维尼修斯被判监八个月

（路透社电）三名瓦伦西亚（Valencia）球迷因在2023年5月21日的比赛中，对皇家马德里（Real Madrid）球员维尼修斯（Vinicius）做出种族攻击而被判罪成，被判处监禁八个月，这是西班牙首次有人因在足球场上种族攻击而被定罪。

西班牙瓦伦西亚第十调查法庭星期一（6月10日）裁定三名被告以呼喊、手势和口号侮辱了维尼修斯，内容涉及他的肤色。这些带有种族主义性质的呼喊和手势，包括模仿猴子的动作与声音等，导致了这名足球运动员感到沮丧、羞耻和屈辱，损害了他的尊严。他们被判八个月监禁，禁足足球场两年，并支付所有庭费。不过在西班牙，少于两年的非暴力犯罪刑期，没有前科的定罪者很少需要服刑，因此这三人除非再次犯罪，否则应该无需坐牢。

三被告提交道歉信 维尼修斯转发官方声明

皇家马德里在一份声明中表示，三名被告提交了一封道歉信，在听证会上对罪行供认不讳，并在他们的信中请求球迷们将所有种族主义和不宽容的痕迹，从体育比赛中消除。

23岁的巴西前锋维尼修斯在判决宣布后，在自己的社交媒体转发了皇家马德里的官方声明，并写道：西班牙历史上第一次对种族歧视定罪不是为了我，而是为了所有的黑人。

国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）也在声明中表示，我很高兴看到西班牙当局对2023年5月西甲（LaLiga）比赛中，对维尼修斯所受到的种族主义侮辱采取了坚决的行动和判决。

在过去两个赛季，西甲联赛已经向检察官举报一共16起针对维尼修斯的种族歧视攻击。

维尼修斯已经帮助皇家马德里赢得了今年的西甲联赛和欧洲冠军联赛冠军，当选为欧冠最佳球员，并且是10月份金球奖的热门候选人之一。