雄狮1比3不敌泰国 韩中携手晋级世杯外围赛第三轮

韩国早前在主场以1比0小胜中国后，后者的小组出线希望寄托在雄狮和泰国的结果上。虽然泰国以3比1战胜我国，但碍于相互交手纪录处下风，最终晋级的还是中国。

世界杯亚洲区外围赛第二轮迎来收官战，“雄狮”新加坡国家足球队星期二（6月11日）在客场拉加曼加拉国家体育场以1比3不敌泰国。这场比赛结果也让中国晋级下一轮。

韩国星期二较早时在主场以1比0小胜中国后，中国的出线希望寄托在雄狮和泰国的结果上。最终泰国3比1获胜意味着他们与中国的战绩同样为二胜二和二负积八分，并且净胜球同为进九球失九球，最终只能由两队之间的相互交手成绩决定晋级队伍；中国在两轮对垒泰国的比赛中，取得一胜一和占优。

雄狮主帅小仓勉在星期一（10日）确诊感染冠病，因此本场比赛由助理教练李斯平在场边督战。

比赛伊始，两队展开激烈拼抢，盼能出线的泰国在攻击线上非常凶猛。面对疯狂射门的泰国，新加坡城门在半个小时后失守，泰国前锋素帕那·蒙塔（Suphanat Mueanta）在第37分钟首开纪录。

雄狮前锋第57分钟扳平比分

下半场，顽强的雄狮吹起反攻号角，前锋伊山（Ikhsan）在第57分钟扳平比分。在我国已取得进球的情况下，泰国想晋级下一轮就得至少4比1获胜。

在主场球迷的助威下，比赛在第79分钟进入高潮，泰国凭借波拉梅特·阿吉维赖（Poramet Arjvirai）和扎伦萨·翁功（Jaroensak Wonggorn）的进球，在七分钟内夺回领先权，将比分反超至3比1。

泰国在补时阶段虽然疯狂射门，但欠缺杀伤力，不是射失就是被雄狮门将哈山没收。比分最终停留在3比1，至此从C组携手出线的是韩国和中国。

2026年世界杯亚洲区外围赛第二轮赛事已结束，经过六轮的主客场角逐，雄狮以零胜一和五负排名榜末。

韩国一球小胜

大巴黎中场李刚仁（左）一脚定江山，攻入全场唯一进球助韩国获胜。（法新社）

韩国和中国的比赛在首尔率先进行，“太极虎”虽然在主场作战，但并没有占到太多便宜。尽管韩国在射门、射正和传球率都远高于中国，碍于后者的防守他们前一个小时均无建树。

中国在首发阵容上作出了不少调整，阿兰因伤缺席，武磊、张玉宁和韦世豪等攻击手均替补待命。面对球星云集的韩国队的进攻，中国后防和门将王大雷表现出色，上半场守土有功。

不过，在韩国的狂轰滥炸之下，中国城门在第60分钟失守。效力法甲冠军巴黎圣日耳曼（PSG）的李刚仁在禁区内补射破门，将比分改写至1比0。

中国过后始终无法找到突破韩国防线的办法，被动之下他们最终以一球小负对手。