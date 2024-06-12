欧锦赛E组比利时出线无悬念 乌克兰背负民族精神作战

欧锦赛E组的正盟热门无疑是有数名球星坐镇的比利时，而背负着民族精神而战的乌克兰在阵容上似乎是最有机会取得副盟的球队，但以稳健防守著称的斯洛伐克与罗马尼亚也都不是好啃的骨头。

本届欧锦赛E组由比利时、斯洛伐克、罗马尼亚和乌克兰组成。有数名球星坐镇的“欧洲红魔”比利时整体实力明显最为突出，无疑是小组正盟热门。至于其他三队，正在经历战争的乌克兰看似在阵容上略高一筹，背负着民族精神而战的这支球队在此次欧锦赛上的表现也将备受关注。

少了“黄金一代”标签 比利时能否发挥水平？

比利时在近10年来可谓是国际足球场上的强劲力量，许多人都认为这一批球员属于从门将至锋线皆有球星坐镇的“黄金一代”，但凡参与任何赛事都会被视为夺冠热门之一。

尽管如此，比利时除了在2018年世界杯上取得季军之外，其余赛事的表现一直达不到预期。尤其是欧锦赛，比利时在2016年及2020年的赛事中都止步八强，令球迷失望。

也许是因为极大的期望外加之前世界排名第一的压力，影响了这支实力强劲队伍的发挥，但如今随着阿扎尔（Hazard）和默滕斯（Mertens）的退出，以及前锋卢卡库（Lukaku）、中场大将维特塞尔（Witsel）、后防主力韦尔通冈（Vertonghen）等骨干球员的年龄增长，比利时的“黄金一代”标签已逐渐褪色，不再被视为夺冠热门之一。

少了这份极高的期望和压力，比利时也许能在本届欧锦赛上以更轻松的姿态面对比赛，说不定能在无压力下踢出更好的表现。毕竟球队仍有着状态火热的中场大将德布吕纳（De Bruyne）、特罗萨尔德（Trossard）及卢卡库坐镇，加上多库（Doku）、德克特拉雷（de Ketelaere）、奥纳纳（Onana）等潜力不俗的年轻小将，比利时的整体实力依然很强。

特罗萨尔德是比利时的锋线悍将。（法新社）

在欧锦外围赛中，比利时交出了六胜两和的不败战绩，而主帅特德斯科（Tedesco）也说这支属于新老交替阶段的球队目前军心极佳。

特德斯科说： “队员们都很喜欢彼此，这让我觉得很自在。年轻和有经验的球员都很渴望胜利，这是很重要的。”

倘若摆正心态并稳定发挥，这支新老结合的比利时队在E组应是毫无对手，能以强势之姿取得正盟之位。

乌克兰盼代表苦难人民征战赛场

本次欧锦赛将是乌克兰足球队在俄乌战争爆发后参加的首个大型国际赛事。这支靠附加赛获得欧锦赛正赛资格的球队希望通过足球，让世界人民看到祖国顽强的奋斗精神。

乌克兰在外围赛附加赛中以2比1逆转战胜冰岛，搭上通往德国欧锦赛的末班车。

乌克兰主帅雷布罗夫（Rebrov）在赛前坚决地说： “我们的任务是要让大家看到我们都还活着，并且在奋力地抵抗俄罗斯，我们需要欧洲各国的帮助。”

在战胜冰岛取得欧锦赛正赛资格后，乌克兰总统泽连斯基也对此表示赞赏。他说： “我们再次证明了，只要乌克兰人在遇到困难时永不言败、继续奋斗，必定会取得最终的胜利。”

因此，这次的欧锦赛对乌克兰队员来说，已不只是单纯地追求足球荣誉，更是肩负着一种发扬民族精神的责任。

乌克兰的阵容相当强大，有阿申纳（Arsenal）后防大将津琴科（Zinchenko）、皇家马德里（Real Madrid）门将卢宁（Lunin）、切尔西（Chelsea）边锋穆德里克（Mudryk），以及本赛季夺得西甲最佳射脚的希罗纳（Girona）球员多夫贝克（Dovbyk）。

从阵容上看，乌克兰绝对具备了出线的实力，甚至有可能让比利时翻车。不过，他们在最近三场热身赛的表现一般，先在6月4日与德国互交白卷，四天后1比3不敌波兰，最后一场才以4比0大胜弱旅摩尔多瓦。虽然热身赛的表现只供参考，但被波兰攻进三球，着实令人担忧。

除此之外，斯洛伐克和罗马尼亚的实力也不容小觑，因此乌克兰要想冲出E组绝非易事，必须拿出与阵容相匹配的实力。

饱受战火蹂躏的乌克兰希望能在这次的欧锦赛上，展现出祖国顽强的奋斗精神。（路透社）

斯洛伐克与罗马尼亚都不是好啃骨头

虽然阵容中没有像比利时和乌克兰那样的著名球星，但斯洛伐克和罗马尼亚绝对不是软柿子。

斯洛伐克在外围赛交出了七胜一和两败的不俗战绩，可谓是相当轻松地取得正赛资格。除此之外，斯洛伐克也在近两场与圣马力诺和威尔士的热身赛中皆以4比0强势取胜。虽然对手实力不强，但斯洛伐克毫无疑问是带着高昂的士气步入欧锦赛。

斯洛伐克的主帅是本赛季2月兼任意甲球队那波利（Napoli）主帅的卡尔佐纳（Calzona），这名意大利籍教练充分利用了队长什克里尼亚尔（Skriniar）优秀的领导能力，让这名巴黎圣日耳曼（PSG）后卫带领斯洛伐克成为了一支防线稳固的球队。

由队长什克里尼亚尔坐镇的斯洛伐克防线十分稳固。（路透社）

斯洛伐克在2016年欧锦赛上曾出线晋级16强，上届欧锦赛则止步小组赛。

罗马尼亚是一支以稳定著称的球队，虽然很少拿出精彩表现，但始终稳扎稳打鲜少犯错，能在外围赛中交出六胜四和的不败战绩，可说是最好的证明。

不仅如此，罗马尼亚自2022年11月至今仅有一场败仗，可见要战胜这支由约尔德内斯库（Iordanescu）领军的球队并不简单。

由约尔德内斯库领军的罗马尼亚自2022年11月至今仅有一场败仗，表现十分稳定。（法新社）

带领罗马尼亚时隔八年重返欧锦赛的约尔德内斯库，已经做好了迎接硬仗的准备。

他说： “我们经历了很多失望和挫折才走到了今天，花费了很多努力才重回正轨。（欧锦赛）肯定会更难，我们需要提高水平，因为即将面对的会是顶级的球员和球队。”

由此可见，斯洛伐克和罗马尼亚都是以防守和稳健著称的球队，而这种“铁桶”风格的球队在氛围紧张的欧锦赛上绝对是难啃的骨头，有望创造惊喜。