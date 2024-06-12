欧锦赛E组球星介绍：德布吕纳和多夫贝克

德布吕纳（De Bruyne，比利时）

德布吕纳可谓是当今世界最佳中场球员之一，这名32岁的曼市（Man City）中场核心必将是“欧洲红魔”比利时的灵魂人物。

德布吕纳是公认当今足坛的最佳中场之一。（路透社）

德布吕纳自2015年加入曼市以来，就以稳定的表现著称。他的传球视野出众，有着极强的组织能力。

德布吕纳是英超史上最快取得100次助攻的球员，在征战英超的九个赛季，四度赢得赛季助攻王，另外两次位居助攻榜前三名。除了传球能力之外，德布吕纳也具备出色的远射能力，总能在禁区外制造威胁。

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）曾在今年4月夸赞德布吕纳的稳定性。

他说： “在曼市的第10年，德布吕纳的数据、存在、稳定性真的太出色了，绝对是球队史上最出色的球员之一。战术固然重要，但也要有像凯文（德布吕纳）这样的球员才行。”

本届欧锦赛对于年龄已不小的德布吕纳来说，也许是仅剩的几个大型国际赛事。虽然比利时从阵容上看来不如前几年强大，但依然具备往前冲击的实力，相信这名中场大将会带领欧洲红魔拿出最佳表现。

多夫贝克（Dovbyk，乌克兰）

乌克兰前锋多夫贝克上赛季力压一众球星，成为西甲最佳射脚。（法新社）

许多球迷可能从未听过这名26岁前锋的名字，但多夫贝克在刚结束的赛季，力压一众球星成为西甲最佳射脚，并帮助球队希罗纳（Girona）拿下联赛第三的佳绩，同时也取得队史首次征战欧冠赛的资格。

这名身材魁梧，有着92公斤体重及将近1米90身高的锋线大将，去年从乌克兰球队第聂伯罗彼得罗（Dnipro）转会加盟希罗纳。

不得不提的是，希罗纳是在两个赛季前刚升级至西甲，并在2022-23赛季位列第10。不过，凭借多夫贝克在上赛季所攻入的24个联赛进球，希罗纳一举上升至联赛第三，成为西甲劲旅，这名前锋所起到的关键作用可见一斑。

曾在2007-08赛季赢得西甲最佳射脚的西班牙前锋吉萨（Guiza）给予多夫贝克的评价是： “他很全面，像一辆坦克，速度很快并具备极强的终结能力。大球队会抢着要他，希望他能留在希罗纳。”

乌克兰与比利时、罗马尼亚和斯洛伐克同组，后两队都是火力不足，但防守稳健的球队。乌克兰能否冲出小组很大程度将取决于多夫贝克能否拿出犹如联赛般的高效表现。