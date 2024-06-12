周靖祎获巴黎奥运资格 成乒队史上入奥最年轻本土女球员

两年前的东运会，新加坡乒乓球小将周靖祎首次代表新加坡出征大赛。她凭借亚洲排名获得巴黎奥运会参赛资格，成为我国乒乓球队在本届奥运会上的第三名代表。

我国19岁乒乓球手周靖祎凭借亚洲排名获得巴黎奥运会参赛资格，成为新加坡乒乓球队在来临奥运会的第三名代表，同时也是我国乒队历来获得奥运资格的最年轻本土女球员。

曾尖和郭勇是首两名获得巴黎奥运会入场券的我国乒乓球员。两人是在上个月于曼谷举行的巴黎奥运东南亚区资格赛上，分别夺得男女单打冠军，双双锁定奥运资格。

上个月刚满18岁的郭勇是新加坡乒队史上获得奥运资格最年轻的土生土长运动员，周靖祎则是最年轻的本土女球员。

此前征战奥运会的最年轻本土女球员是陈佩芬，但她在2004年亮相雅典奥运会时已经30岁，周靖祎目前只有19岁。另一个不同的是，陈佩芬当时是和中国归化球员张雪玲配对双打，周靖祎则将单枪匹马出战单打项目。

周靖祎目前在“通往巴黎之路”的排名上位居第63，是还未获得奥运资格的女单选手中亚洲排名最高的。

目前在斯洛文尼亚征战WTT球星挑战赛的周靖祎在得知获得巴黎奥运资格后说：“过去的一年里，我们为了备战奥运会，走遍世界各地，这对身体和精神来说都疲惫不堪，尤其是在负伤的情况下。但多亏有很多的比赛机会，我能够取得显著的进步。对我而言，能够获得奥运会参赛资格意义非凡，因为这是我（从打球）第一天起的目标。”

她还说：“我对奥运会的心态是专注于每场比赛，在这个独特的舞台上获得经验和曝光机会。我打算以对待其他比赛相同的心态来面对（奥运会）比赛，拿出我最好的表现。”

从高材生到全职运动员

周靖祎五岁便开始打乒乓球，从小就把学业和体育兼顾得非常好。原本就读于培华长老会小学的她曾因为通过高才教育计划（简称GEP）而转入南洋小学。

2017年，即使面临小六会考，周靖祎依然四处征战。她不仅在国际乒总新苗训练营连续赢得东南亚区、亚洲区冠军，在卢森堡举行的国际乒总新苗训练周与挑战赛也赢得12岁以下女单桂冠，还在小六会考获得好成绩，取得南洋女中的入学资格。

然而，热爱乒乓球的她却放弃进入南洋女中，选择到新加坡体育学校升学。在新加坡乒乓球总会和体校多年的支持与栽培下，周靖祎两年前更是毫不犹豫地做出转为全职运动员的决定。

在成为职业乒乓球员后，周靖祎随即就代表新加坡出征河内东运会，结果助球队夺得女双和女团银牌。两个月后，她再随乒乓球女队在伯明翰共运会上勇夺团体金牌，去年在金边东运会上也斩获女双银牌和女团铜牌。

值得一提的是，我国另一名男子乒乓球员冯耀恩也有机会争取巴黎奥运会参赛资格。