帅罗梅开二度 葡萄牙友谊赛反弹轻取爱尔兰

（阿威罗综合电）“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）星期二（6月11日）在葡萄牙的欧锦赛前、最后一场友谊赛中梅开二度，以3比0轻取爱尔兰。

效力巴塞罗那（Barcelona）的菲利什（Felix）在第18分钟为葡萄牙首开纪录。罗纳尔多在第50分钟以一记左脚劲射将比分翻倍，并助球队在第60分钟以3比0锁定胜局。

尽管葡萄牙以全胜纪录晋级欧锦赛正赛，但最近球队状态似乎略有下滑，上场友谊赛便以1比2败给克罗地亚，3月也以两球不敌斯洛文尼亚。帅罗在受访时说：“葡萄牙人对葡萄牙足球队有很高的期望，没有丝毫犯错的余地。他们总是希望葡萄牙能赢，因为葡萄牙有一整代的才华。”

他说：“我们必须脚踏实地，同时又要放眼天际，梦想在欧锦赛夺冠。”

39岁的罗纳尔多至今为国家队征战207次，攻入130个进球。罗纳尔多2004年首次参加欧锦赛，并于2016年夺得这项赛事冠军，至今六届的参赛纪录无人能及。

消息：欧锦赛后 帅罗或完全退出足坛

根据一些报道，帅罗可能会在今年德国欧锦赛后结束国家队生涯，甚至可能完全退出足坛。若这个消息属实的话，这场对垒爱尔兰的友谊赛将成为帅罗在主场的国家队绝唱。

尽管如此，他的队友内维斯（Neves）说，罗纳尔多还能够在场上发挥作用。他接受爱尔兰电台RTE采访谈到帅罗时说：“不可思议。我无法用语言来形容和他一起踢球的感觉。今天又进了两个球，他在欧锦热身赛表现得非常好，所以人们对他有很高的期望。我们知道他会尽200%的努力来帮助国家队，我们当然也指望他能进更多球。”

葡萄牙与捷克、土耳其和格鲁吉亚位列欧锦赛F组。葡萄牙的41岁老将佩佩（Pepe）届时预料会成为欧锦赛历来年纪最大的出场球员。