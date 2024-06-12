我国男单混双进澳洲羽球赛次圈

新加坡羽毛球队本周在悉尼展开新一周赛事，骆建佑和许永凯／陈薇涵在首圈报捷，星期三（6月12日）闯入澳大利亚公开赛（超级500赛）次圈。

超级500赛没有强制参赛的要求，因此参加这站赛事的高手不多。世界第12的骆建佑是男单八号种子，世界第18的许永凯／陈薇涵则是混双三号种子。

首圈与世界第56的芬兰球员科利约宁展开对决，两人时隔五年再战，骆建佑用时37分钟便以21比15、21比13拿下胜利，下一圈将迎战印度的萨米尔。

萨米尔世界排名第114位，不过在交手纪录上他以二胜一负领先我国羽将。骆建佑在澳洲公开赛身处下半区，他所属的四分之一区没有种子球员，如果顺利的话可打进四强。他的潜在四强对手是普兰诺伊（印度，五号种子）或奈良冈功大（日本，次号种子）。

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报名参赛的印度尼西亚双子星佐纳丹和金廷分别是一号和四号种子，但他们已退赛，因此本届赛事排名最高的男单球员是世界第六的奈良冈功大和世界第八的李梓嘉（马来西亚）。

奈良冈功大直落两局胜出晋级次圈，李梓嘉则是经历三局激战才拿下印度的桑卡尔晋级。

混双方面，我国夫妻组合许永凯／陈薇涵用时26分钟，以21比9、21比16拿下首次交手的澳洲组合林明全／西尔维娜。

许永凯／陈薇涵下一圈将与澳洲组合扬／悉尼争夺复赛资格。

参加混双项目的高手不多，中国最强的两队郑思维／黄雅琼、冯彦哲／黄东萍都没出战，改由世界第五的小将蒋振邦／魏雅欣以头号种子身份亮相。

韩国、泰国和日本的头号混双也选择休战，所以次号种子是世界第七的邓俊文／谢影雪（香港）。世界第八到世界第17无人参赛，因此世界第18的我国组合许永凯／陈薇涵是三号种子。

在首圈赛事遭到爆冷的是来自印尼的四号种子里汉／阿尤，他们被马来西亚组合钟鸿健／吴佩琪以2比1逆转击败。

角逐女单的好手更少，世界前20的球员中只有世界第11的大堀彩（日本）参赛，队友兼头号种子山口茜退赛，次号种子大堀彩是签表中排名最高的，首圈直落两局战胜台湾的李雨璇晋级。