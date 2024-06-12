英国媒体：曼联已决定和主帅腾哈格续约

(曼彻斯特综合电）据英国媒体BBC报导，英超球队“红魔”曼联（Man United）在经过内部讨论后决定留下主帅滕哈格（Ten Hag），目前已在协商续约事宜。

曼联上赛季的表现不如人意，在刚结束的英超赛季中输了14场，其中更是数次以大比分遭中下游球队羞辱，最后取得队史最差的英超第八名。至于欧冠方面，曼联也未能冲出小组赛。

尽管赛季表现整体低迷，但红魔在赛季末的英格兰足总杯决赛中却令人眼前一亮，击败刚取得纪录性英超四连霸的曼市（Man City），为暗淡的赛季添上一抹色彩。

在英足总杯决赛前就有许多传言称，无论决赛结果如何，滕哈格都将难逃下课的命运，毕竟球队赛季的整体表现确实太糟糕。

这名荷兰籍主帅也在决赛前坦承，并不知道能否继续执教红魔，只会先专注备战。

因此，近期有不少传言说曼联老板拉特克利夫（Ratcliffe）已在寻找新的主帅人选，其中包括切尔西（Chelsea）前主帅图赫尔（Tuchel）和波特（Potter）、目前英格兰队教练索思盖特（Southgate）、布伦特福德（Brentford）主帅弗兰克（Frank）等。

足总杯冠军成滕哈格“救命稻草”

不过，滕哈格在拿下英足总杯冠军后却话锋大转，称会在下赛季继续执教曼联，而如今看来这座足总杯冠军确实成了滕哈格的“救命稻草”。

他说： “我很满足于队伍目前的情况。曼联在我刚接手时一塌糊涂，而我们正在逐渐建立一支新的队伍。”