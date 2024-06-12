我国泳将颜欣慧破女子1500米全国纪录

新加坡全国游泳锦标赛也是今夏巴黎奥运会的资格赛事之一，我国泳将颜欣慧在女子1500米自由泳以微差错过奥运A标，不过她凭借这项成绩大幅刷新自己保持的全国纪录和赛会纪录。

女子1500米自由泳的奥运A标是16分09秒09，颜欣慧星期三（6月12日）游出的成绩是16分10秒61，这成绩不只让她夺冠，也改写她去年在福冈世锦赛游出的全国纪录（16分20秒88），以及缔造该赛事的新赛会纪录。

原赛会纪录是颜欣慧在2021年游出的16分35秒03。她接下来将在女子800米自由泳继续努力，希望能达到奥运A标（8分26秒71），她在这个项目的最好成绩是8分34秒01。

颜欣慧是我国长距离自由泳好手，她在2023年柬埔寨东南亚运动会包揽女子200米、400米和800米金牌。

新加坡“蛙后”沈恩夷和马来西亚“蛙后”彭靖恩在女子200米蛙泳展开较量，身为全国纪录保持者的沈恩夷以2分26秒42率先触壁，改写去年游出的赛会纪录（2分27秒91），彭靖恩以2分34秒61排名第二。

去年斩获男子50米自由泳奥运会参赛资格的陈永进也角逐本届全国游泳锦标赛，他在男子100米自由泳以48秒98打破曾保持的赛会纪录（49秒07）并夺冠。

全国游泳锦标赛从星期三进行至星期六（15日），将在星期四（13日）出场的是沈氏姐妹沈恩夷和沈恩彤，她们将分别参加女子100米蛙泳和50米仰泳。