F组四队众星拱月 帅罗表演最后一舞

拥有超豪华阵容的葡萄牙在F组中实力独树一帜，但状态回勇的帅罗可能会给球队带来甜蜜烦恼。捷克、土耳其和格鲁吉亚各有短板在身，三队都有值得关注的超级新星。

经历两年前世界杯的沉沦后，“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）又一次以主角身份亮相欧锦赛。他和他的葡萄牙肯定是F组的最大热门，出线不存在悬念。土耳其整体实力不俗，同时拥有不少极具天赋的进攻球员，有可能成为本届比赛黑马。捷克则会依靠整体实力稳扎稳打。格鲁吉亚整体实力一般，但一前一后的两名23岁球星值得关注。

本届比赛将会是葡萄牙球星帅罗在欧锦赛场的最后一舞。（路透社）

欧锦赛最后一舞 帅罗渴望再次带葡萄牙圆梦

两年前的世界杯赛，帅罗高开低走，在淘汰赛阶段沦为候补，世界杯后直接加盟沙特联赛。当时谁能想到，帅罗两年后还能作为主角，带领拥有豪华阵容的葡萄牙出战欧锦赛。

在比利时前任主帅马丁内斯（Martinez）的带领下，葡萄牙欧锦赛外围赛10战全胜，进36球仅丢两球，进入正赛。其中帅罗在外围赛出战九场，全部首发，攻入10个进球，数据惊人。

值得担忧的是，葡萄牙在外围赛的分组过于轻松，同组对手分别是斯洛伐克、卢森堡、冰岛、波黑和列支敦士登，全都是弱旅。葡萄牙和帅罗在外围赛中的表现能否延续到正赛，是个很大的未知数。

和两年前的世界杯一样，葡萄牙拥有一支豪华阵容。布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）、贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）、鲁本·迪亚斯（Ruben Dias）、菲利克斯（Felix）、莱奥（Leao）全都赫赫有名，并且三条线实力均衡，几乎没有短板。

和2016年夺冠时不同，现在的葡萄牙即便没有帅罗，也是一支顶级强队，也是夺冠热门。有了帅罗，反倒增添了一系列未知数。

从小组对手来看，葡萄牙进入淘汰赛难度不大。但拥有帅罗，就要既能发挥他的优势，又能弥补帅罗踢法带来的一系列负面问题。不知这一次，马丁内斯是否会一直信任帅罗到底。

捷克前锋希克是上届欧锦赛的最佳射脚。（路透社）

捷克作风硬朗 希克再次出战

捷克足球自2010年起一直无缘世界杯赛场，但在欧锦赛，自捷克斯洛伐克解体，捷克在1996年首次单独参赛以来，他们就没有缺席过。

这七届欧锦赛中，捷克四届成功小组出线。所以即便从阵容上看，现在的捷克与当年的巅峰时期相去甚远，谈不上豪华，但仍旧是一支不可小觑的球队，足以给小组中的葡萄牙和土耳其两强制造威胁。

这支捷克队主要由本土联赛球员组成，或许技术并不出色，但他们普遍身体素质好，作风硬朗。两名效力英超西哈姆（West Ham）的球星绍切克（Soucek）和曹法尔（Coufal）也是类似风格。这意味强队要想战胜捷克不会容易。

捷克的取胜钥匙则是他们在德甲冠军莱沃库森（Leverkusen）效力的两大前锋，希克（Schick）和赫洛热克（Hlozek）。希克是上届欧锦赛最佳射脚，他攻入五球，其中包括一个精彩的中场吊射。赫洛热克只有21岁，能切能传能射，是这届比赛最让人期待的新星之一。两人的搭档也是捷克本届比赛的最大看点。

恰尔汗奥卢是不可多得的中场帅才。（路透社）

土耳其中前场实力强大 但有内讧隐患

土耳其过去两届欧锦赛都止步小组赛，世界杯更是自2002年夺得季军后就一直无缘正赛。不过在这届欧锦赛外围赛中，土耳其力压世界杯季军克罗地亚，以外围赛小组头名身份进入正赛，让人刮目相看。

如今的土耳其，后防线上人员储备充足，中前场阵容令人羡慕。队长恰尔汗奥卢（Calhanoglu）过去一个赛季在意甲冠军国际米兰（Inter Milan）表现出众，能传能射且有一脚自由球绝活，是不可多得的中场帅才。在他身旁则有多特蒙德（Dortmund）中场厄兹詹（Ozcan）和本费卡（Benfica）新星柯克曲（Kokcu）辅助。

锋线上，土耳其更是拥有皇家马德里（Real Madrid）的居莱尔（Guler）和尤文图斯（Juventus）的伊尔迪兹（Yildiz）这两名19岁超新星。只是两人的国家队比赛经验都很少，意大利籍主帅蒙特拉（Montella）是否会在大赛信任小将还是未知数。

由于拥有天才小将，土耳其是最有可能创造惊喜，也最有可能一黑到底的球队。然而土耳其足球一直以来的内讧是难以回避的话题。就看这届比赛，土耳其拿到的是怎样的剧本了。

马马尔达什维利将为格鲁吉亚负起把关重任。（路透社）

格鲁吉亚上演欧锦赛首秀 意甲最佳球员或创造奇迹

这是格鲁吉亚历史首次打入欧锦赛正赛，晋级的方式颇为“无厘头”。

格鲁吉亚在欧锦赛外围赛仅排名小组第四，并没有机会晋级。可是由于在欧洲国家联赛C组中赢得冠军，他们获得附加赛资格。最终格鲁吉亚先胜卢森堡，之后通过点球大战战胜希腊，历史性地首次进军正赛。

如此晋级方式，让球迷对格鲁吉亚在欧锦赛中的前景难以乐观。不过格鲁吉亚还是有两名值得关注的球员。23岁门将马马尔达什维利（Mamardashvili）在西甲巴伦西亚（Valencia）早已是主力门将，相信在欧锦赛中，会有很多表现机会。

23岁边锋克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia）则在意甲那波利（Napoli）踢得风生水起，不仅帮助球会赢得2022-23赛季联赛冠军，还是该赛季的意甲助攻王和最有价值球员。他毫无疑问是格鲁吉亚最具看点的球星。只是受限于球队整体实力，克瓦拉茨赫利亚想要完成带队小组出线的历史性突破，还是太过困难。