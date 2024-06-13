欧锦赛F组球星介绍：罗纳尔多和克瓦拉茨赫利亚

罗纳尔多（Ronaldo，葡萄牙）

罗纳尔多在外围赛出赛九场攻入十球。（路透社）

作为统治世界足坛20年的超级巨星，帅罗原本是不用过多介绍。不过这两年帅罗的经历还是值得写上一笔。在接近40岁的年纪，他再一次找到最适合的方式 ，踢出不可思议的数据。

在沙特赛场，帅罗在2023-24赛季交出了出战51场攻入50进球的恐怖数据。而在欧锦赛外围赛，帅罗出战9场，攻入10个进球，场均进球数更加恐怖。欧锦赛前友谊赛对阵爱尔兰，帅罗再次攻入两球。这样的表现，至少在开赛阶段，他肯定是葡萄牙主力。

接近40岁的帅罗通过减重以维持在场上的冲击力，保持高昂的斗志和状态，这在足球史上前无古人。希望他的付出和努力，能够通过球队在欧锦赛的成绩得到回报。毕竟帅罗的比赛，我们看一场少一场。

克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia，格鲁吉亚）

在2022-23赛季，来自格鲁吉亚的克瓦拉茨赫利亚作为进攻核心，带领那波利赢得意甲冠军。继球王马拉多纳（Maradona）之后，第一位为那波利赢得意甲冠军的球星。

效力意甲球会那波利的克瓦拉茨赫利亚是格鲁吉亚的进攻核心。（法新社）

如此的成绩，让那波利球迷骄傲地将克瓦拉茨赫利亚称为新马拉多纳。在球会身穿77号球衣的克瓦拉茨赫利亚还让球迷们想起另外一个名字，正在出战美国职业篮球赛（NBA）总决赛的77号球星东契奇（Doncic）。

和东契奇一样，克瓦拉茨赫利亚的速度并不算快，却能依靠诡异的节奏变化完成过人，经常上演长驱直入的好戏。作为年轻球员，克瓦拉茨赫利亚在那波利球风显得有些自私，过于喜欢自己完成进球或者最后一传，有时会拖慢比赛节奏。不过，这似乎正是实力偏弱的格鲁吉亚在欧锦赛所需要的。他的风格正好适合在反击中制造威胁。