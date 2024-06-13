阿尔卡拉斯与纳达尔出战巴黎奥运

（巴黎法新电）新科法国网球赛冠军阿尔卡拉斯（Alcaraz）与西班牙网球名宿纳达尔（Nadal）将参加来临的巴黎奥运会，两人也将参加双打项目。

西班牙网球总会在星期三（6月12日）宣布这个消息。阿尔卡拉斯在刚结束的法网赢得个人职业生涯的第三座大满贯赛冠军。巴黎奥运会的网球赛将在7月27日至8月4日进行。

与年轻的阿尔卡拉斯（21岁）相比，38岁名宿纳达尔在网坛取得更大的成就，在他的网球生涯中22次夺得大满贯赛冠军，不过近期一直面对伤痛困扰，有16个月的时间无法参赛，直到4月才复出，目前的世界排名已经滑落至264位。

在参加男子单打项目的同时，西班牙男子网球队教练费雷尔也证实，这两名西班牙球员也将参加男双的比赛。

在2008年北京奥运会，纳达尔赢得了男子单打冠军。2016年里约奥运会，纳达尔则赢得了男双金牌。

除了阿尔卡拉斯与纳达尔，西班牙男子网球队的其他成员为世界排名32的福基纳（Fokina）、布斯塔（Busta），以及双打排名世界第二的格拉诺勒斯（Granollers）。

女队的成员则包括西班牙首号萨拉（Sara Sorribes Tormo）与世界排名第67的克里斯蒂娜·布克沙（Cristina Bucsa）。面临伤痛困扰世界前第二号，目前只能排名第118的宝拉·巴多萨（Paula Badosa）则告落选。

西班牙网球总会会长罗曼认为，他们有机会在巴黎奥运会赢下两到三枚奖牌。

所有参加巴黎奥运会的网球项目的国家总会必须在6月19日之前，提交最后的参赛球员名单。