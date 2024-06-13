再胜小牛 凯尔特人夺NBA总冠军仅一步之遥

（洛杉矶综合电）波士顿凯尔特人（Boston Celtics）本地时间星期四（6月13日）在客场的美国职业篮球赛（NBA）总决赛第三场以106比99击败达拉斯小牛（Dallas Mavericks），建立3比0的领先优势，距离夺冠只差一场胜利。

面对小牛末节的激烈反击，凯尔特人凭借第三节比赛的得分优势摘下最后胜果。在另外三节比赛，小牛于第一节建立31比30的微小优势，次节两队得分各为20，小牛半场51比50领先。凯尔特人第三节的得分以35比19全面压制小牛，后者在最后一节全力反击，却只能打出29比21的得分，无法扭转战局。

凯尔特人双雄塔图姆（Tatum）与布朗（Brown）在这场比赛分别为球队贡献31分与30分，成为球队获胜的大功臣。只需再一场胜利，凯尔特人就能在历史上第18次夺冠，创下联盟纪录。凯尔特人目前的17冠与洛杉矶湖人（Los Angeles Lakers）持平。

虽然距离夺冠只差一场胜利，塔图姆称他们不会因此而有所松懈。

他说：“我们没有放松或类似的事情，甚至没有专注于星期五（下一场比赛）的胜利或其他什么。

“无论需要多长时间（夺冠），这就是我们的座右铭。无论需要多长时间，这就是它所需要的，没有人会试着放松。”

凯尔特人与小牛将在本地时间星期六（15日）早上进行第四场总决赛，在NBA的季后赛系列上，从来没有一支球队能在0比3落后的情况下扭转战局。