澳洲羽球公开赛 我国混双许永凯陈薇涵闯进八强

新加坡羽毛球队星期四（6月13日）在悉尼举行的澳大利亚公开赛（超级500赛）次圈一喜一忧，许永凯／陈薇涵在混双继续挺进，骆建佑则在男单惜败印度球员萨米尔。

我国夫妻组合许永凯／陈薇涵在次圈轻松胜出，他们用时23分钟便以21比4、21比11拿下世界第583的澳洲组合扬／悉尼，将两队的交手纪录改写至一胜零负。

世界第18的许永凯／陈薇涵是赛会三号种子，他们下一圈将与来自中国的七号种子郭新娃／陈芳卉展开较量。

这会是我国组合与世界第69的郭新娃／陈芳卉首次交手。郭新娃／陈芳卉在今年5月的泰国公开赛才搭档参赛便夺冠，至今参加过四站赛事的他们已击败过不少高手，其中包括前世界冠军、泰国组合德差波尔／沙西丽。

郭新娃之前没有固定搭档，与张殊贤和刘玄炫等人配对过，但都没有亮眼成绩，而陈芳卉之前一直和程星配对。

骆建佑不敌萨米尔

男单方面，八号种子骆建佑迎战世界排名第114位的萨米尔，后者用时1小时零2分钟，以21比14、14比21、21比19击败我国羽将，将交手纪录上扩至三胜一负。

萨米尔下一圈将与台湾球员林俊易争夺四强资格，后者经历一番鏖战才以21比17、20比22、25比23打败印度尼西亚的阿尔维。

星期五（14日）会进行八强战，男单焦点战会是李梓嘉（马来西亚，三号种子）对垒西本拳太（日本，七号种子），以及奈良冈功大（日本，次号种子）对战普兰诺伊（印度，五号种子）。

除此之外，世界羽联星期四也宣布，第19届苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛将在厦门举行，日期是2025年4月27日至5月4日。